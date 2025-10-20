3ª edição da Casa Encantada de Natal chega a shopping de Fortaleza

Com estrutura de mil metros quadrados, evento volta em novo formato no RioMar Fortaleza / Crédito: Divulgação/ Casa Encantada do Papai Noel

A tradicional Casa Encantada do Papai Noel chega à sua terceira edição com novidades e novo endereço. O evento, que se tornou parte do calendário natalino de Fortaleza, será realizado neste ano no RioMar Fortaleza, com abertura marcada para esta sexta-feira, 24.

Voltado para toda a família, o espetáculo natalino reúne cenários temáticos, ativações interativas e experiências imersivas inspiradas no universo do Natal. Nesta edição, o público poderá conhecer novos ambientes e participar de atividades inéditas, que prometem ampliar a experiência do visitante. Em 2025, a produção aposta em estrutura ampliada e conforto para o público, com expectativa de superar o número de visitantes das edições anteriores.

A Casa Encantada também mantém a proposta de oferecer uma vivência lúdica para crianças e adultos, mesclando teatro, iluminação e música em um mesmo percurso.

A pré-venda de ingressos já está aberta e segue com valor promocional de R$ 50 (meia-entrada para todos). As entradas podem ser adquiridas no site oficial do evento.