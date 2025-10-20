Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

3ª edição da Casa Encantada de Natal chega a shopping de Fortaleza

Atração natalina terá espaço climatizado e atividades inéditas para toda a família no RioMar Fortaleza
A tradicional Casa Encantada do Papai Noel chega à sua terceira edição com novidades e novo endereço.

O evento, que se tornou parte do calendário natalino de Fortaleza, será realizado neste ano no RioMar Fortaleza, com abertura marcada para esta sexta-feira, 24.

Voltado para toda a família, o espetáculo natalino reúne cenários temáticos, ativações interativas e experiências imersivas inspiradas no universo do Natal.

Nesta edição, o público poderá conhecer novos ambientes e participar de atividades inéditas, que prometem ampliar a experiência do visitante.

Em 2025, a produção aposta em estrutura ampliada e conforto para o público, com expectativa de superar o número de visitantes das edições anteriores.

Com estrutura de mil metros quadrados, evento volta em novo formato no RioMar Fortaleza
Com estrutura de mil metros quadrados, evento volta em novo formato no RioMar Fortaleza Crédito: Divulgação/ Casa Encantada do Papai Noel
A Casa Encantada também mantém a proposta de oferecer uma vivência lúdica para crianças e adultos, mesclando teatro, iluminação e música em um mesmo percurso.

A pré-venda de ingressos já está aberta e segue com valor promocional de R$ 50 (meia-entrada para todos). As entradas podem ser adquiridas no site oficial do evento.

3ª edição da Casa Encantada do Papai Noel:

  • Quando: sexta-feira, 24, a partir das 14 horas
  • Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua  Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: R$ 50
  • Vendas: no site www.acasaencantadaoficial.com.br

