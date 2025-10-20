3ª edição da Casa Encantada de Natal chega a shopping de Fortaleza

3ª edição da Casa Encantada de Natal chega a shopping de FortalezaAtração natalina terá espaço climatizado e atividades inéditas para toda a família no RioMar Fortaleza
A tradicional Casa Encantada do Papai Noel chega à sua terceira edição com novidades e novo endereço.
O evento, que se tornou parte do calendário natalino de Fortaleza, será realizado neste ano no RioMar Fortaleza, com abertura marcada para esta sexta-feira, 24.
Voltado para toda a família, o espetáculo natalino reúne cenários temáticos, ativações interativas e experiências imersivas inspiradas no universo do Natal.
Nesta edição, o público poderá conhecer novos ambientes e participar de atividades inéditas, que prometem ampliar a experiência do visitante.
Em 2025, a produção aposta em estrutura ampliada e conforto para o público, com expectativa de superar o número de visitantes das edições anteriores.
A Casa Encantada também mantém a proposta de oferecer uma vivência lúdica para crianças e adultos, mesclando teatro, iluminação e música em um mesmo percurso.
A pré-venda de ingressos já está aberta e segue com valor promocional de R$ 50 (meia-entrada para todos). As entradas podem ser adquiridas no site oficial do evento.
3ª edição da Casa Encantada do Papai Noel:
- Quando: sexta-feira, 24, a partir das 14 horas
- Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quanto: R$ 50
- Vendas: no site www.acasaencantadaoficial.com.br