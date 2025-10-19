Banda cearense Fossil celebra 20 anos com show no Dragão do Mar

Com cinco álbuns lançados e apresentações pelo Brasil, a Fossil celebra duas décadas de música instrumental e experimental / Crédito: Reprodução/ Instagram

A banda cearense Fossil celebra duas décadas de trajetória com um show especial no Anfiteatro Sérgio Motta, no Centro Dragão do Mar, em Fortaleza, no sábado, 25, às 19 horas.

A apresentação contará com participações de Clau Aniz, Elisa Porto, Clarisse Aires e Juliano Gauche, reunindo artistas que já estiveram ligados à banda ao longo dos anos.



Leia Também | Baixista do Limp Bizkit, Sam Rivers morre aos 48 anos Formada em 2004, a Fossil foi uma das primeiras bandas de Fortaleza a explorar o rock instrumental e experimental, com cinco álbuns lançados e apresentações em mais de 50 cidades brasileiras.

Atualmente, o grupo é formado por Vitor Cozilos (guitarra), Rudriquix (teclado e percussões), Klaus Sena (baixo e sintetizadores) e Victor Bluhm (bateria).

Leia Mais| Raphael Ghanem traz stand up irreverente a Fortaleza; veja datas