Banda cearense Fossil celebra 20 anos com show no Dragão do Mar

Banda cearense Fossil celebra 20 anos com show no Dragão do MarO show comemorativo marca uma fase atual da banda, formada por Vitor Cozilos, Rudriquix, Klaus Sena e Victor Bluhm
A banda cearense Fossil celebra duas décadas de trajetória com um show especial no Anfiteatro Sérgio Motta, no Centro Dragão do Mar, em Fortaleza, no sábado, 25, às 19 horas.
A apresentação contará com participações de Clau Aniz, Elisa Porto, Clarisse Aires e Juliano Gauche, reunindo artistas que já estiveram ligados à banda ao longo dos anos.
Formada em 2004, a Fossil foi uma das primeiras bandas de Fortaleza a explorar o rock instrumental e experimental, com cinco álbuns lançados e apresentações em mais de 50 cidades brasileiras.
Atualmente, o grupo é formado por Vitor Cozilos (guitarra), Rudriquix (teclado e percussões), Klaus Sena (baixo e sintetizadores) e Victor Bluhm (bateria).
A noite ainda terá show de abertura de Juliano Gauche, intitulado “Tenho Acordado Dentro dos Sonhos”. O repertório inclui faixas do quinto álbum do músico, compostas durante a pandemia e outras canções da carreira.
Para a apresentação, Gauche será acompanhado por Klaus Sena e Victor Bluhm, em uma performance descrita pelo jornalista Alexandre Matias como "intensa e minimalista".
Show Fossil 20 anos
- Quando: sábado, 25, às 19 horas
- Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). À venda no Sympla e nas bilheterias do Dragão do Mar
- Mais Informações: @tocafossil