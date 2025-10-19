Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banda cearense Fossil celebra 20 anos com show no Dragão do Mar

O show comemorativo marca uma fase atual da banda, formada por Vitor Cozilos, Rudriquix, Klaus Sena e Victor Bluhm
Autor Carolina Passos
Carolina Passos Autor
A banda cearense Fossil celebra duas décadas de trajetória com um show especial no Anfiteatro Sérgio Motta, no Centro Dragão do Mar, em Fortaleza, no sábado, 25, às 19 horas.

A apresentação contará com participações de Clau Aniz, Elisa Porto, Clarisse Aires e Juliano Gauche, reunindo artistas que já estiveram ligados à banda ao longo dos anos.

Formada em 2004, a Fossil foi uma das primeiras bandas de Fortaleza a explorar o rock instrumental e experimental, com cinco álbuns lançados e apresentações em mais de 50 cidades brasileiras.

Atualmente, o grupo é formado por Vitor Cozilos (guitarra), Rudriquix (teclado e percussões), Klaus Sena (baixo e sintetizadores) e Victor Bluhm (bateria).

A noite ainda terá show de abertura de Juliano Gauche, intitulado “Tenho Acordado Dentro dos Sonhos”. O repertório inclui faixas do quinto álbum do músico, compostas durante a pandemia e outras canções da carreira.

Para a apresentação, Gauche será acompanhado por Klaus Sena e Victor Bluhm, em uma performance descrita pelo jornalista Alexandre Matias como "intensa e minimalista".

Show Fossil 20 anos

  • Quando: sábado, 25, às 19 horas
  • Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). À venda no Sympla e nas bilheterias do Dragão do Mar
  • Mais Informações: @tocafossil

