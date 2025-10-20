Cantora cearense faz show em homenagem a Billie Holiday

Cantora cearense faz show em homenagem a Billie HolidaySob ao som dos clássicos do jazz, cantora Raara Rodrigues realiza espetáculo tributo à artista norte-americana Billie Holiday na Casa Cenário
A cantora Raara Rodrigues realiza homenagem à Billie Holiday, uma das maiores artistas de jazz do século XX. O show acontece nesta quinta-feira, 23, no Cenário Casa de Música.
Entre as músicas selecionadas no repertório, a cearense cantará clássicos do gênero como "Solitude", "Sophisticated Lady" e "You Go To My Head".
Além de Raara, subirão ao palco os músicos Hermano Faltz na guitarra; Ednar Pinho no baixo acústico; Adriano Oliveira e Alex Moreira no trompete.
As reservas para assistir o show podem ser realizadas pelo link disponibilizado no instagram da casa de música.
Sobre Raara Rodrigues
Natural do Ceará, a cantora formada em psicologia cresceu cercada por música dentro de casa, ao lado do pai, que tocava violão, e de outros parentes.
Com o passar dos anos conheceu os discos de Alcione, Frank Sinatra, Marisa Monte e Nat King Cole, mas foi por meio de um vizinho que conheceu o jazz. Ele perguntou se ela conhecia as músicas de Billie Holiday e Nina Simone.
Ao conhecer esse gênero, decidiu tornar sua marca na música. Aos 15 anos, Raara foi vista eplo produtor musical Pedro Quental, que lhe ofereceu a oportunidade de fazer um projeto de jazz e bossa nova.
Mas foi em um reencontro anos depois que decidiram montar um repertório de 30 músicas com esses trabalhos.
Atualmente, a cantora circula com espetáculos solos e eventos pontuais com o trio "Elas, o Ceará e o Jazz", com Mariana Lima e Ângela Lopes.
Raara canta Billie Holiday
- Quando: quinta-feira, 23, às 20 horas
- Onde: Cenário Casa de Música (Rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)
- Reservas: link no instagram
- Instagram: @cenariocasademusica