Cantora cearense faz show em homenagem a Billie Holiday

Sob ao som dos clássicos do jazz, cantora Raara Rodrigues realiza espetáculo tributo à artista norte-americana Billie Holiday na Casa Cenário
Autor Bianca Raynara
Bianca Raynara
A cantora Raara Rodrigues realiza homenagem à Billie Holiday, uma das maiores artistas de jazz do século XX. O show acontece nesta quinta-feira, 23, no Cenário Casa de Música.

Entre as músicas selecionadas no repertório, a cearense cantará clássicos do gênero como "Solitude", "Sophisticated Lady" e "You Go To My Head".

Além de Raara, subirão ao palco os músicos Hermano Faltz na guitarra; Ednar Pinho no baixo acústico; Adriano Oliveira e Alex Moreira no trompete.

As reservas para assistir o show podem ser realizadas pelo link disponibilizado no instagram da casa de música.

Sobre Raara Rodrigues

Natural do Ceará, a cantora formada em psicologia cresceu cercada por música dentro de casa, ao lado do pai, que tocava violão, e de outros parentes.

Com o passar dos anos conheceu os discos de Alcione, Frank Sinatra, Marisa Monte e Nat King Cole, mas foi por meio de um vizinho que conheceu o jazz. Ele perguntou se ela conhecia as músicas de Billie Holiday e Nina Simone.

Ao conhecer esse gênero, decidiu tornar sua marca na música. Aos 15 anos, Raara foi vista eplo produtor musical Pedro Quental, que lhe ofereceu a oportunidade de fazer um projeto de jazz e bossa nova.

Mas foi em um reencontro anos depois que decidiram montar um repertório de 30 músicas com esses trabalhos.

Atualmente, a cantora circula com espetáculos solos e eventos pontuais com o trio "Elas, o Ceará e o Jazz", com Mariana Lima e Ângela Lopes.

Raara canta Billie Holiday

