Paulinho Moska anuncia show em Fortaleza em novembro; saiba mais

Músico carioca Paulinho Moska faz show dia 23 de novembro em Fortaleza / Crédito: Rodrigo Simas

O cantor Paulinho Moska realiza show em Fortaleza no domingo, 23 de novembro, trazendo para o palco do Cineteatro São Luiz o espetáculo “Os Violões Fênix do Museu Nacional”. As vendas dos ingressos já estão disponíveis pelo aplicativo do Sympla e na bilheteria do Cineteatro. Os valores são de R$ 120 (inteira) e de R$ 60 (meia-entrada).