Concerto celebra Raul Seixas com orquestra e banda no TJA

Concerto celebra Raul Seixas com orquestra e banda no TJAOrquestra Heitor Villa-Lobos e Banda Cancerianos sem Lar apresentam concerto inédito que celebra o legado e os 80 anos de Raul Seixas
O Theatro José de Alencar recebe um espetáculo inédito que promete emocionar fãs da música brasileira, no dia 8 de novembro.
A Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos e a Banda Cancerianos sem Lar se unem para prestar uma homenagem especial a Raul Seixas, que completaria 80 anos em 2025.
Intitulado “Raul Seixas: Uma homenagem aos seus 80 anos”, o concerto apresenta arranjos inéditos que mesclam o peso e a irreverência do rock com a sofisticação da música orquestral.
No repertório, sucessos como “Maluco Beleza”, “Ouro de Tolo” e “Metamorfose Ambulante” ganham novas cores, em um diálogo entre a liberdade criativa de Raul e a potência da música de concerto.
O evento propõe um encontro entre linguagens, gerações e estilos, reafirmando a atualidade da obra do artista.
A combinação entre a orquestra e a banda busca traduzir, de forma vibrante, a genialidade e a ousadia que marcaram a trajetória do “Maluco Beleza”.
A apresentação é uma oportunidade para o público revisitar os clássicos de Raul Seixas em uma experiência sonora diferente e envolvente, que une o popular e o erudito em harmonia.
Raul Seixas: Uma homenagem aos seus 80 anos:
- Quando: sábado,8, às 19 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro)
- Quanto:R$ 40 (Meia) e R$ 80 (inteira)
- Vendas: Sympla ou na bilheteria do teatro