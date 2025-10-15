Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clássico de Machado de Assis ganha nova leitura no Dragão do Mar

Clássico de Machado de Assis ganha nova leitura no Dragão do Mar

Espetáculo "Eu Capitu" revisita o clássico de Machado de Assis sob o olhar feminino e reflete sobre machismo e violência de gênero
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Traiu ou não traiu? Mais de um século depois, a eterna dúvida sobre Capitu ganha novos contornos no espetáculo “Eu Capitu”, que chega a Fortaleza para ocupar o palco do Teatro do Centro Dragão do Mar neste fim de semana, de 17 a 19 de outubro, com entrada gratuita.

A montagem revisita o clássico “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, e propõe uma reflexão sobre o lugar da mulher nas narrativas, dentro e fora da literatura.

Leia Também | Terra do Humor: campanha destaca o riso na construção social do Ceará

Com texto de Carla Faour e direção de Miwa Yanagizawa, a peça parte da história de Ana, uma menina às vésperas da adolescência que convive com a tensão de um lar marcado pela violência doméstica.

A partir da leitura de “Dom Casmurro”, a jovem começa a enxergar semelhanças entre sua realidade e a de Capitu, a personagem tantas vezes julgada e raramente ouvida.

O encontro simbólico entre as duas constrói uma ponte entre o passado e o presente, entre a ficção e a experiência feminina contemporânea.

Além de trazer um olhar renovado sobre o clássico, a montagem convida o público a refletir sobre temas urgentes, como o machismo e a violência de gênero, que seguem atravessando a vida de mulheres em todo o país.

Nos dias 18 e 19, as sessões acontecem às 19h30. No sábado, o público é convidado a participar de uma roda de conversa com o elenco e a equipe criativa.

No domingo, a sessão será acessível em Libras e com audiodescrição, ampliando o diálogo com diferentes públicos.

Já na sexta-feira, 17, uma apresentação especial será voltada a estudantes da rede pública e participantes de projetos sociais.

Leia também | Indicada em 7 categorias, Liniker fará show no Grammy Latino 2025

Idealizado por Felipe Valle, “Eu Capitu” nasceu do desejo de revisitar a obra machadiana a partir de um olhar feminino e coletivo. Para ele, o teatro é espaço de provocação e transformação.

“A proposta é imaginar outras possibilidades narrativas, dar voz ao que foi silenciado e olhar de novo para o que parecia definitivo”, destaca a diretora Miwa Yanagizawa em comunicado enviado à imprensa.

Formação e criação:

Além das apresentações, o projeto promove duas oficinas gratuitas em Fortaleza. A primeira, “Eu Outra”, será ministrada por Miwa Yanagizawa no sábado, 18, no Hub Cultural Porto Dragão, e propõe uma imersão em narrativas pessoais e ficcionais a partir de objetos afetivos.

Já a oficina “Da Ideia ao Projeto”, com Bárbara Galvão, acontece no domingo, 17, no mesmo local, e aborda as etapas de criação e elaboração de projetos culturais. As inscrições podem ser feitas on-line, com vagas limitadas.

 

Leia mais

Espetáculo “ Eu Capitu”

  • Quando: sábado,18, e domingo, 19, às 19 horas
  • Onde: Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: Instagram @eucapituespetaculo
  • Gratuito

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar