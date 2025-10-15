Clássico de Machado de Assis ganha nova leitura no Dragão do Mar

A montagem "Eu Capitu" chega a Fortaleza e propõe uma releitura do clássico de Machado de Assis pelo olhar das mulheres / Crédito: Flavia Canavarro/ Divulgação

Traiu ou não traiu? Mais de um século depois, a eterna dúvida sobre Capitu ganha novos contornos no espetáculo “Eu Capitu”, que chega a Fortaleza para ocupar o palco do Teatro do Centro Dragão do Mar neste fim de semana, de 17 a 19 de outubro, com entrada gratuita. A montagem revisita o clássico “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, e propõe uma reflexão sobre o lugar da mulher nas narrativas, dentro e fora da literatura.

Leia Também | Terra do Humor: campanha destaca o riso na construção social do Ceará Com texto de Carla Faour e direção de Miwa Yanagizawa, a peça parte da história de Ana, uma menina às vésperas da adolescência que convive com a tensão de um lar marcado pela violência doméstica. A partir da leitura de “Dom Casmurro”, a jovem começa a enxergar semelhanças entre sua realidade e a de Capitu, a personagem tantas vezes julgada e raramente ouvida. O encontro simbólico entre as duas constrói uma ponte entre o passado e o presente, entre a ficção e a experiência feminina contemporânea.



A montagem "Eu Capitu" chega a Fortaleza e propõe uma releitura do clássico de Machado de Assis pelo olhar das mulheres Crédito: Flavia Canavarro/ Divulgação Além de trazer um olhar renovado sobre o clássico, a montagem convida o público a refletir sobre temas urgentes, como o machismo e a violência de gênero, que seguem atravessando a vida de mulheres em todo o país. Nos dias 18 e 19, as sessões acontecem às 19h30. No sábado, o público é convidado a participar de uma roda de conversa com o elenco e a equipe criativa.



No domingo, a sessão será acessível em Libras e com audiodescrição, ampliando o diálogo com diferentes públicos.

Já na sexta-feira, 17, uma apresentação especial será voltada a estudantes da rede pública e participantes de projetos sociais.

