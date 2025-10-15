Clássico de Machado de Assis ganha nova leitura no Dragão do Mar

Clássico de Machado de Assis ganha nova leitura no Dragão do MarEspetáculo "Eu Capitu" revisita o clássico de Machado de Assis sob o olhar feminino e reflete sobre machismo e violência de gênero
Traiu ou não traiu? Mais de um século depois, a eterna dúvida sobre Capitu ganha novos contornos no espetáculo “Eu Capitu”, que chega a Fortaleza para ocupar o palco do Teatro do Centro Dragão do Mar neste fim de semana, de 17 a 19 de outubro, com entrada gratuita.
A montagem revisita o clássico “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, e propõe uma reflexão sobre o lugar da mulher nas narrativas, dentro e fora da literatura.
Com texto de Carla Faour e direção de Miwa Yanagizawa, a peça parte da história de Ana, uma menina às vésperas da adolescência que convive com a tensão de um lar marcado pela violência doméstica.
A partir da leitura de “Dom Casmurro”, a jovem começa a enxergar semelhanças entre sua realidade e a de Capitu, a personagem tantas vezes julgada e raramente ouvida.
O encontro simbólico entre as duas constrói uma ponte entre o passado e o presente, entre a ficção e a experiência feminina contemporânea.
Além de trazer um olhar renovado sobre o clássico, a montagem convida o público a refletir sobre temas urgentes, como o machismo e a violência de gênero, que seguem atravessando a vida de mulheres em todo o país.
Nos dias 18 e 19, as sessões acontecem às 19h30. No sábado, o público é convidado a participar de uma roda de conversa com o elenco e a equipe criativa.
No domingo, a sessão será acessível em Libras e com audiodescrição, ampliando o diálogo com diferentes públicos.
Já na sexta-feira, 17, uma apresentação especial será voltada a estudantes da rede pública e participantes de projetos sociais.
Idealizado por Felipe Valle, “Eu Capitu” nasceu do desejo de revisitar a obra machadiana a partir de um olhar feminino e coletivo. Para ele, o teatro é espaço de provocação e transformação.
“A proposta é imaginar outras possibilidades narrativas, dar voz ao que foi silenciado e olhar de novo para o que parecia definitivo”, destaca a diretora Miwa Yanagizawa em comunicado enviado à imprensa.
Formação e criação:
Além das apresentações, o projeto promove duas oficinas gratuitas em Fortaleza. A primeira, “Eu Outra”, será ministrada por Miwa Yanagizawa no sábado, 18, no Hub Cultural Porto Dragão, e propõe uma imersão em narrativas pessoais e ficcionais a partir de objetos afetivos.
Já a oficina “Da Ideia ao Projeto”, com Bárbara Galvão, acontece no domingo, 17, no mesmo local, e aborda as etapas de criação e elaboração de projetos culturais. As inscrições podem ser feitas on-line, com vagas limitadas.
Espetáculo “ Eu Capitu”
- Quando: sábado,18, e domingo, 19, às 19 horas
- Onde: Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Mais informações: Instagram @eucapituespetaculo
- Gratuito