Raphael Ghanem traz stand up irreverente a Fortaleza; veja datas

Humorista apresenta stand up de 1h40min com histórias da vida e reflexões sobre namoro e relacionamentos no Theatro Via Sul. / Crédito: Renato Croce/ Divulgação

De 31 de outubro a 2 de novembro, o humorista Raphael Ghanem apresenta o espetáculo “Se é que você me entende” no Theatro Via Sul, em Fortaleza. Conhecido por seus vídeos irreverentes nas redes sociais, Raphael mistura histórias de vida, análises de relacionamentos e situações do cotidiano com improviso e interação direta com o público.



Leia Também | Artista cearense cria estampa da nova coleção de moda da Farm Rio O stand up de 1h40min convida a plateia a rir das próprias contradições e a reconhecer, nas piadas do artista, fragmentos do dia a dia de qualquer casal.

Com texto autoral, o show transforma experiências comuns em humor afiado, provocando reflexões sobre namoro, amor e convivência.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp