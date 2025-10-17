Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Raphael Ghanem traz stand up irreverente a Fortaleza; veja datas

Raphael Ghanem mistura improviso, interatividade e cotidiano em shows que acontecem de 31 de outubro a 2 de novembro em Fortaleza
De 31 de outubro a 2 de novembro, o humorista Raphael Ghanem apresenta o espetáculo “Se é que você me entende” no Theatro Via Sul, em Fortaleza.

Conhecido por seus vídeos irreverentes nas redes sociais, Raphael mistura histórias de vida, análises de relacionamentos e situações do cotidiano com improviso e interação direta com o público.

O stand up de 1h40min convida a plateia a rir das próprias contradições e a reconhecer, nas piadas do artista, fragmentos do dia a dia de qualquer casal.

Com texto autoral, o show transforma experiências comuns em humor afiado, provocando reflexões sobre namoro, amor e convivência.

Conheça mais sobre o humorista:

Carioca de 35 anos, Raphael começou cedo na atuação, estudando na Academia Nacional de Atores, no Teatro Tablado, e na Casa das Artes de Laranjeiras, além de se especializar em dublagem e improvisação com grandes nomes do teatro.

Desde 2009, se dedica ao stand up, percorrendo todas as capitais do país e diversas cidades do interior.
Na televisão, participou de produções como “Malhação”, “Verdades Secretas”, “A Lei do Amor” e “Verão 90”, além das séries “220 Volts” e “De Volta pra Pista” (Multishow).

Espetáculo Se é que você me entende:

  • Quando: 31, sexta de outubro a 2 de novembro
  • Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas 350)
  • Ingressos: site Uhuu; a partir de R$ 120
  • Mais informações: instagram @viasulshopping

