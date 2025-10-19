Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil; entenda

A escultura invisível de Salvatore Garau, leiloada por R$ 87 mil, voltou a viralizar e reacende discussões sobre o valor do intangível / Crédito: Reprodução/ Instagram

Vender o que não pode ser visto, e ainda convencer alguém a pagar por isso, é uma façanha que desafia não apenas o mercado de arte, mas também a própria noção do que é real.

Foi o que fez o artista italiano Salvatore Garau, que em 2021 leiloou uma escultura invisível por 15 mil euros (cerca de R$ 87 mil).

A obra, intitulada "Io Sono" ("Eu Sou"), não tem forma física e foi "exposta" em um espaço vazio de 1,5m x 1,5m. O comprador recebeu apenas um certificado de autenticidade e nada mais.

Três anos depois, a criação voltou aos holofotes após um post viral do perfil britânico Pubity, que tem mais de 40 milhões de seguidores. A publicação resgatou o caso e acumulou quase 1 milhão de curtidas, reacendendo o debate sobre os limites da arte contemporânea e o valor do intangível.



Para Garau, a escultura é feita de “ar e espírito”. O artista, hoje com 67 anos, defende que o vazio também é matéria criativa, um campo de energia que ganha forma por meio da percepção de quem o observa.

“O vácuo nada mais é do que um espaço cheio de energia, mesmo que o esvaziemos. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, ele tem peso e se transforma em partículas, ou seja, em nós”, explicou em entrevistas.

No certificado que acompanha a obra, o artista descreve a peça como uma “escultura imaterial para ser colocada em um espaço livre de qualquer obstáculo”, com dimensões variáveis e registro oficial.

