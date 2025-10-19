Baixista do Limp Bizkit, Sam Rivers morre aos 48 anos

Baixista do Limp Bizkit, Sam Rivers morre aos 48 anosÍcone do nu metal, Sam Rivers lutava há anos contra problemas hepáticos e havia se afastado temporariamente da banda
O baixo pesado de Sam Rivers silenciou neste sábado, 18. O músico norte-americano, um dos fundadores do Limp Bizkit, morreu aos 48 anos, conforme anunciou a banda em suas redes sociais.
A causa da morte não foi informada, mas Rivers enfrentava há anos complicações de saúde decorrentes de uma doença hepática, consequência do consumo excessivo de álcool.
Em nota publicada nas redes, o grupo prestou uma homenagem comovente ao baixista, definindo-o como o coração do som do Limp Bizkit.
“Hoje perdemos nosso irmão. Nosso companheiro de banda. Nosso batimento cardíaco. Sam Rivers não era apenas o nosso baixista, ele era pura magia. O pulso sob cada música, a calma no caos, a alma no som”.
A mensagem, assinada por Fred Durst, Wes Borland, John Otto e DJ Lethal, destacou ainda o talento e a generosidade do músico:
“Seu talento era natural, sua presença inesquecível, seu coração enorme. Compartilhamos tantos momentos, selvagens, silenciosos, lindos, e cada um deles foi mais especial porque Sam estava lá. Ele era um ser humano único, uma verdadeira lenda. Sua música nunca acaba”.
Sam Rivers: Um som que marcou época
Nascido em Jacksonville, na Flórida, Sam Rivers foi o membro mais jovem do Limp Bizkit. Em 1994, ele se juntou ao primo John Otto (bateria) e ao vocalista Fred Durst, ajudando a formar o núcleo do grupo.
Pouco depois, Wes Borland (guitarra) e DJ Lethal completaram a formação que se tornaria uma das mais icônicas do movimento nu metal.
Com apenas 19 anos, Rivers participou da gravação do álbum de estreia “Three Dollar Bill, Y’all” (1997), que lançou o Limp Bizkit ao estrelato. Faixas como “Counterfeit” e “Faith” marcaram a sonoridade agressiva e urbana que se tornaria a assinatura da banda.
O auge veio com discos como “Significant Other” (1999) e “Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” (2000), impulsionados por hits como “Take a Look Around” e “Rollin”.
Sam Rivers: saída e retorno do Limp Bizkit
Em 2015, o baixista se afastou da banda após o diagnóstico de uma doença degenerativa no fígado. Ele passou por transplante e retornou ao grupo em 2018, já recuperado. Em entrevistas posteriores, reconheceu que o alcoolismo havia sido um dos maiores desafios de sua vida.
Mesmo afastado temporariamente, Rivers continuou a ser visto pelos fãs e colegas como um dos pilares criativos do Limp Bizkit, responsável por dar peso e groove à mistura de rap e metal que definiu uma geração.
Com mais de 40 milhões de álbuns vendidos, o Limp Bizkit se consolidou como um dos nomes mais populares do rock dos anos 2000. O grupo, que esteve no Brasil em diversas ocasiões, tem nova passagem marcada para dezembro com a turnê Loserville.