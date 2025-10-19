Baixista do Limp Bizkit, Sam Rivers morre aos 48 anos

Baixista e cofundador do grupo, Sam Rivers ajudou a definir o som do nu metal e foi lembrado pela banda como "a alma do som" / Crédito: Reprodução/ Instagram

O baixo pesado de Sam Rivers silenciou neste sábado, 18. O músico norte-americano, um dos fundadores do Limp Bizkit, morreu aos 48 anos, conforme anunciou a banda em suas redes sociais.

A causa da morte não foi informada, mas Rivers enfrentava há anos complicações de saúde decorrentes de uma doença hepática, consequência do consumo excessivo de álcool.



Leia Também | Concerto celebra Raul Seixas com orquestra e banda no TJA Em nota publicada nas redes, o grupo prestou uma homenagem comovente ao baixista, definindo-o como o coração do som do Limp Bizkit.

“Hoje perdemos nosso irmão. Nosso companheiro de banda. Nosso batimento cardíaco. Sam Rivers não era apenas o nosso baixista, ele era pura magia. O pulso sob cada música, a calma no caos, a alma no som”.

A mensagem, assinada por Fred Durst, Wes Borland, John Otto e DJ Lethal, destacou ainda o talento e a generosidade do músico:



“Seu talento era natural, sua presença inesquecível, seu coração enorme. Compartilhamos tantos momentos, selvagens, silenciosos, lindos, e cada um deles foi mais especial porque Sam estava lá. Ele era um ser humano único, uma verdadeira lenda. Sua música nunca acaba”.

Sam Rivers: Um som que marcou época

Nascido em Jacksonville, na Flórida, Sam Rivers foi o membro mais jovem do Limp Bizkit. Em 1994, ele se juntou ao primo John Otto (bateria) e ao vocalista Fred Durst, ajudando a formar o núcleo do grupo.

Pouco depois, Wes Borland (guitarra) e DJ Lethal completaram a formação que se tornaria uma das mais icônicas do movimento nu metal.

