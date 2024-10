Fãs de todo o mundo prestam homenagem ao ex-One Direction Liam Payne

Admiradores em luto pela morte de Liam Payne participaram de noites organizadas em toda a Grã-Bretanha e em outros lugares neste domingo (20), com pelo menos 1.000 pessoas reunidas no centro de Londres para prestar homenagem ao ex-astro do One Direction. As homenagens ocorreram quatro dias após a morte de Payne, aos 31 anos, depois de uma queda da sacada de seu quarto de hotel em Buenos Aires, o que provocou manifestações de pesar e condolências de familiares, ex-integrantes da banda One Direction, fãs e outros. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os investigadores disseram que sua morte estava aparentemente relacionada ao “abuso de substâncias tóxicas”.

O pai de Payne chegou a Buenos Aires na sexta-feira e encenou uma cena emocionante ao visitar o memorial improvisado do lado de fora do hotel onde seu filho morreu. À tarde, ele foi ao hotel CasaSur, onde ocorreu a tragédia, e, ao sair, parou em silêncio no santuário improvisado, no qual os fãs lotaram a calçada nesses dias com fotografias, flores, cartas e velas. Payne morreu ao cair do terceiro andar de seu quarto de hotel no bairro de Palermo. O quarto estava danificado e havia drogas no local, e os resultados dos exames toxicológicos ainda não foram divulgados.

A namorada do cantor, a influenciadora Kate Cassidy, escreveu no Instagram na sexta-feira que o amava “incondicionalmente e completamente” e que se sentia “totalmente perdida”. Quem também se despediu publicamente foi a mãe do filho de sete anos de Payne, a cantora Cheryl Cole, que disse que o garotinho terá que “enfrentar a realidade de nunca mais ver seu pai”. - "Ele fez parte de nossa infância” -

Os fãs de Payne foram convidados nas redes sociais a comparecer à estátua de Peter Pan no Hyde Park, em Londres, neste domingo, para depositar “flores, cartas, balões e fotos”. Reunidos na chuva com guarda-chuvas, grupos de jovens cantaram músicas do One Direction e, às vezes, ficaram em silêncio. “Ele fez parte da nossa infância, viemos apenas para homenageá-lo”, disse à AFP a estudante Katie Etchells, 20 anos, que usava uma camiseta do One Direction.

“Acho que ele ficaria feliz em saber que muitas pessoas o amavam”, disse em lágrimas a italiana Luna Franco, 20 anos. Centenas de fãs também foram relatadas nas redes sociais e nas cidades de Edimburgo e Glasgow, bem como em Paris, Nova York, Estocolmo e outros lugares. Os fãs do músico também se reuniram na tarde de domingo em Birmingham, no centro da Inglaterra, perto de Wolverhampton, onde Payne nasceu e cresceu.

Também foram realizadas homenagens na Cidade do México, em Quito e em várias cidades da Colômbia. Payne alcançou fama mundial quando era adolescente no grupo One Direction, formado em 2010 depois que seus membros apareceram no programa “The X Factor”. O relatório preliminar revelou que o corpo apresentava 25 ferimentos, com “hemorragia interna e externa” e que a morte foi “causada pela queda”.