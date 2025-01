Ex-integrantes da One Direction podem se reunir em homenagem a Liam Payne

One Direction 'pode se reunir no palco' para homenagem a Liam Payne no BRIT Awards / Crédito: Reprodução/ VALERIE MACON / AFP

O ex-cantor do One Direction, Liam Payne, poderá receber uma homenagem especial dos colegas de banda no Brit Awards, de acordo com relatos da mídia do Reino Unido. Essa será a primeira reunião do grupo em público desde a separação, em 2016. Segundo uma reportagem exclusiva do jornal The Sun, os produtores da cerimônia anual, que celebra os destaques da indústria pop britânica, estão organizando uma homenagem ao cantor, falecido em outubro de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Uma fonte próxima aos músicos revelou ao jornal britânico que a homenagem a Liam Payne chamou a atenção dos fãs e do público, e a união dos outros quatro integrantes gerou um "verdadeiro burburinho".

"A homenagem a Liam na premiação deste ano causou grande expectativa e especulações de que os membros restantes do One Direction poderiam finalmente se reunir no palco", afirmou a fonte. Cantores alimentam expectativa dos fãs

Zayn Malik, ex-integrante do grupo junto com Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan, aumentou os rumores de uma possível reunião do One Direction. Ele sugeriu, durante seus primeiros shows nos Estados Unidos após a morte de Payne, que poderia incluir músicas do grupo em suas apresentações. Na abertura de sua turnê Stairway to the Sky, em Washington, D.C., Zayn surpreendeu os fãs ao insinuar que cantaria músicas que marcaram sua trajetória com o One Direction.

"Vocês gostaram disso?", perguntou o artista de 32 anos à plateia, que respondeu com aplausos entusiasmados. Ele acrescentou: "Talvez eu inclua uma música do 1D ou algo assim em algum momento". No entanto, ao perceber a reação eufórica do público, Malik rapidamente moderou as expectativas: "Desculpem, não quis provocar vocês. Não será hoje à noite". Quem morreu em 2024? RELEMBRE famosos que nos deixaram no ano