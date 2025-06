Raul Seixas, 80 anos: oito curiosidades que você provavelmente não sabe sobre o cantor

MIS/Foto de Frederico Mendes/Acervo Kika Seixas Nascido em 1945, Raul Seixas completaria 80 anos neste 28 de junho Neste sábado (28/6), o cantor e compositor Raul Seixas (1945-1989) completaria 80 anos. Autor de Ouro de Tolo, Metamorfose Ambulante e Mosca na Sopa, o baiano de Salvador, vítima do alcoolismo aos 44 anos, viveu pouco e intensamente.

Abaixo, oito curiosidades que provavelmente você não sabia sobre um dos maiores nomes do rock brasileiro — incluindo as alfinetadas que trocou com Belchior, um suposto encontro com John Lennon, as composições de música brega, o sonho da Cidade das Estrelas e um velório tumultuado. 1. O segurança faixa preta Raul vivia tendo crises de paranoia, surtos que passaram a ser frequentes no fim dos anos 1970, fase em que o cantor mergulhou fundo no uso de cocaína. Em visita ao apartamento do roqueiro, no bairro carioca de Copacabana, Caetano Veloso foi recebido por um Raul armado com dois revólveres calibre 38 na cintura, ao melhor estilo Cowboy Fora da Lei, pronto para um duelo imaginário. Veloso já contou essa história em algumas ocasiões, inclusive em seu livro Verdade Tropical.

Neste mesmo apartamento de Raul moravam dois argentinos: Oscar Rasmussen e Hugo Amorrortu. O primeiro virou parceiro de Raul no disco Por quem os sinos dobram, considerado o pior álbum da discografia do roqueiro — havia uma suspeita, jamais confirmada, de que Rasmussen fornecia cocaína em troca de parceria nas composições, o que poderia explicar a baixa qualidade do disco. O segundo argentino, Hugo Amorrortu, faixa preta de caratê, virou segurança de Raul.

Em dezembro de 1979, de acordo com uma matéria do jornal O Globo, o próprio Amorrortu acabaria assassinado dentro do apartamento de Raul ao perceber que traficantes estariam lhe vendendo açúcar em vez de cocaína. Ao reagir, o argentino trocou tiros com os traficantes e acabou morto. 2. O falso encontro com John Getty Images O edifício Dakota, em Nova York, onde Raul Seixas e Paulo Coelho teriam sido hospedados por John Lennon Em 1989, em entrevista ao programa Jô Soares Onze e Meia, do SBT, Raul falou sobre os quatro dias em que ele e Paulo Coelho, amigo e escritor, tornaram-se hóspedes de ninguém menos do que o cantor e ex-Beatle John Lennon. Tudo mentira. "Conversamos sobre as pessoas que fizeram a cabeça do planeta Terra, e aí ele me perguntou qual a grande figura do Brasil. Eu não tinha ninguém para citar, falei Café Filho [presidente do Brasil entre 1954 e 1955]. Ele perguntou: 'Quem?' Aí eu disse: 'Nada...'"

Segundo Raul, ele e John teriam trocado cartas por muito tempo — o que explicaria o convite para hospedá-lo em Nova York. "A gente já se comunicava sobre a Sociedade Alternativa [filosofia propagada por Raul]. Ficamos amigos", disse o cantor em entrevista ao jornalista Pedro Bial em 1983. Ele e Paulo Coelho estiveram sim no edifício Dakota, em Nova York, mas só conseguiram trocar meia dúzia de palavras com Yoko Ono, esposa de Lennon que os recebeu na portaria e os despachou sem cerimônia.