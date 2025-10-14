Terra do Humor: campanha destaca o riso na construção social do Ceará

Governo do Estado do Ceará lança campanha "Paixão pelo Ceará", com grandes nomes do humor cearense em homenagem ao Dia do Nordestino / Crédito: Governo do Estado do Ceará/Divulgação

Quem assistia ao enterro de Odete Roitman em “Vale Tudo”, na sexta-feira, 8, foi positivamente impactado por uma campanha do Governo do Ceará estrelada por grandes nomes do humor cearense. Muito além de um produto de divulgação política, o material captou a identidade cearense com rostos que transformaram o Estado na Terra do Humor. “Acho que aconteceu uma mágica que ninguém planejou. Quando o cearense se viu ali, ele gostou. Às vezes, o espelho faz bem. A gente cresceu vendo o Nordeste ser representado por outro sotaque, outro tipo de gente. Antes, a publicidade mostrava nordestinos que nem pareciam conosco”, opina o ator comediante Haroldo Guimarães, que fez parte da iniciativa.

O humorista Moisés Loureiro, também elenco da campanha, agrega: "Ver humoristas cearenses em horário nobre é ver o povo se reconhecendo no espelho da TV. É o Estado dizendo: 'isso aqui é nosso sotaque, nossa graça e nossa história'. É importante também para reforçar nossa marca como Terra do Humor, sempre fomos e continuamos sendo".

"Gênios por metro quadrado" A campanha foi exibida na TV Globo, em rede nacional. Além de chamar atenção para o turismo e cultura do Estado, o material pareceu fortalecer a autoestima cearense. A “gaiatice” das pessoas do Estado é um legado carregado por toda a população, que ganhou evidência com a carreira de mestres como Chico Anysio (1931–2012), Paulo Diógenes (1961–2024) e Renato Aragão. “O Ceará sempre vai ser a Terra do Humor, porque o humor cearense está no cotidiano, no jeito de falar, de contar uma história. A gente ri das situações mais simples, das conversas do dia a dia. É só você andar pelo Centro de Fortaleza e ouvir as pessoas conversando, você vai rir. É o nosso jeito”, exemplifica o ator, comediante e drag queen Denis Lacerda, criador da personagem Deydianne Piaf.

Moisés acrescenta: "A gente não herdou esse título (Terra do Humor), a gente o inventou. Nenhum outro lugar no mundo produziu tantos gênios por metro quadrado de riso".

O humorista Lailtinho Brega, um dos pioneiros em comédia do Ceará, explica que a postura de "fazer graça" da própria realidade é também um ato político. Ele cita que o humor foi usado como linguagem de defesa à ditadura militar do Brasil. "Chico Anysio fazia um personagem de deputado corrupto, o Jô Soares fazia o corruptor… e o povo ria! Quanto mais havia censura, mais a gente driblava. Isso fez com que o Ceará fosse visto como o celeiro do humor brasileiro", argumenta Lailtinho.


