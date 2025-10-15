Black Eyed Peas em Fortaleza: relembre show do Ceará Music em 2010

Há 15 anos, o grupo Black Eyed Peas se apresentava para 25 mil pessoas no festival Ceará Music; relembre passagem do quarteto em Fortaleza / Crédito: Divulgação

O grupo norte-americano The Black Eyed Peas desembarcou em Fortaleza há 15 anos para uma apresentação histórica diante de cerca de 25 mil pessoas. O show aconteceu em 15 de outubro de 2010, durante a 10ª edição do festival Ceará Music, no Marina Park Hotel. O evento marcou o início da turnê latino-americana “The E.N.D. World Tour”, que passou por mais oito cidades brasileiras.

No Camarote VIP, nomes conhecidos como Humberto Carrão, Marina Ruy Barbosa, Bárbara Borges, Sabrina Sato e Renata Domingues curtiram a noite que entrou para a história da música pop na capital cearense. O maior espetáculo pop da época

Black Eyed Peas conheceu as baladas de Fortaleza durante estadia para show no Ceará Music, em 2010 Crédito: Thalita Rocha Na época, o jornal Extra classificou a “The E.N.D. World Tour” como “a maior turnê internacional já realizada no Brasil”, superando em estrutura e público as apresentações de Michael Jackson e Madonna. Antes do show, o grupo participou de uma coletiva de imprensa no Marina Park. Durante a conversa, Will.i.am expressou empolgação em retornar ao País. “Estamos muito animados por tocar aqui novamente. Amamos as pessoas e a história desse lugar.”

“Até o fim da turnê, quero comer muita feijoada, muito açaí com granola e guaraná”, declarou o cantor sobre seus planos gastronômicos no Brasil. A última passagem do Black Eyed Peas pelo Brasil havia sido em 2006, quando o grupo se apresentou na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, diante de mais de 1,5 milhão de pessoas. Registros do O POVO também apontam que, na véspera do show, Will.i.am, Taboo e Apl.de.Ap foram vistos se divertindo na boate Órbita, uma das mais tradicionais da cidade.

não se esqueça do Black Eyed Peas no órbita bar pic.twitter.com/RO9geYqJRv — cyber fumodromo (@patolinao) December 18, 2019 Após o espetáculo, Will.i.am e Fergie se apresentaram em uma after party no Mucuripe Seven Club, famosa casa noturna de Fortaleza. Segundo levantamento do O POVO, a turnê utilizou 260 mil watts de iluminação, energia suficiente para abastecer 96 residências, e consumia 680 kg de gás carbônico por show.