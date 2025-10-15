Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Black Eyed Peas em Fortaleza: relembre show do Ceará Music em 2010

Há 15 anos, o grupo Black Eyed Peas se apresentava para 25 mil pessoas no festival Ceará Music; relembre passagem do quarteto em Fortaleza
O grupo norte-americano The Black Eyed Peas desembarcou em Fortaleza há 15 anos para uma apresentação histórica diante de cerca de 25 mil pessoas. O show aconteceu em 15 de outubro de 2010, durante a 10ª edição do festival Ceará Music, no Marina Park Hotel.

O evento marcou o início da turnê latino-americana “The E.N.D. World Tour”, que passou por mais oito cidades brasileiras.

No Camarote VIP, nomes conhecidos como Humberto Carrão, Marina Ruy Barbosa, Bárbara Borges, Sabrina Sato e Renata Domingues curtiram a noite que entrou para a história da música pop na capital cearense.

O maior espetáculo pop da época

Na época, o jornal Extra classificou a “The E.N.D. World Tour” como “a maior turnê internacional já realizada no Brasil”, superando em estrutura e público as apresentações de Michael Jackson e Madonna.

Antes do show, o grupo participou de uma coletiva de imprensa no Marina Park. Durante a conversa, Will.i.am expressou empolgação em retornar ao País. “Estamos muito animados por tocar aqui novamente. Amamos as pessoas e a história desse lugar.”

“Até o fim da turnê, quero comer muita feijoada, muito açaí com granola e guaraná”, declarou o cantor sobre seus planos gastronômicos no Brasil.

A última passagem do Black Eyed Peas pelo Brasil havia sido em 2006, quando o grupo se apresentou na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, diante de mais de 1,5 milhão de pessoas.

Registros do O POVO também apontam que, na véspera do show, Will.i.am, Taboo e Apl.de.Ap foram vistos se divertindo na boate Órbita, uma das mais tradicionais da cidade.

Após o espetáculo, Will.i.am e Fergie se apresentaram em uma after party no Mucuripe Seven Club, famosa casa noturna de Fortaleza.

Segundo levantamento do O POVO, a turnê utilizou 260 mil watts de iluminação, energia suficiente para abastecer 96 residências, e consumia 680 kg de gás carbônico por show.

Confira os números impressionantes da “The E.N.D. World Tour”:

  • 126 pessoas viajando na equipe
  • 19 carretas de equipamentos
  • 350 refeições servidas por dia
  • 300 refletores
  • Mais de 50 toneladas de equipamentos
  • 4 elevadores usados anteriormente por Michael Jackson
  • 33 bolas de espelho
  • 8 projetores de vídeo
  • 149 caixas acústicas
  • 8 lasers
  • 200 pessoas envolvidas na montagem de cada show
  • 20 figurinos para os integrantes do grupo

Black Eyed Peas em Fortaleza: relembre o show

A quarta turnê “The E.N.D. World Tour” do Black Eyed Peas começou em setembro de 2009. No ano seguinte, em 2010, o grupo se aventurou nos palcos da América Latina. 

Abrindo a turnê no continente, Will.I.Am, Taboo, Fergie e Apl.de.Ap se apresentaram na 10º edição do Ceará Music, em Fortaleza.

Além do quarteto, o festival contou com apresentações de Natiruts, Capital Inicial, Los Hermanos e Paralamas do Sucesso, entre outras 12 atrações nacionais.

Na cobertura de Elisa Parente para O POVO, o estudante Sérgio Maciel, então com 15 anos, relatou sua empolgação:

“Cheguei às 3 da tarde! Black Eyed Peas é simplesmente sensacional! Nem acredito que estou aqui”, disse o jovem, vestindo camiseta e bandana da banda."

A seguir, confira a reportagem na íntegra, publicada no O POVO após o show:

Uma noite inesquecível, por Elisa Pontes

Na noite de abertura da décima edição do festival, os norte-americanos do Black Eyed Peas confirmaram porque são reconhecidos como a banda número um do mundo. Com uma mega estrutura, o show durou as programadas duas horas e 10 minutos e fez a arena do Marina Park Hotel ferver.

Simpáticos, carismáticos e muito felizes. Foi assim que os integrantes da banda Black Eyed Peas comemoraram a estreia da turnê latino-americana que começou na capital cearense na noite da última sexta (15).

Ceará Music comemorou 10 anos com show internacional do Black Eyed Peas Crédito: Reprodução / O POVO

Ansiosos pelo que ainda viverão em terras tupiniquins, os quatro integrantes não economizaram os elogios ao País, à cultura e, principalmente, às mulheres brasileiras.

Com um atraso de 45 minutos, o show teve início às 23 horas e ficou difícil de acreditar que toda aquela multidão somava apenas 25 mil pessoas, número divulgado pela organização do evento.

Quando Will.I.Am, Taboo, Fergie e Apl.de.Ap surgem elevados por uma super estrutura de palco, o público do Ceará Music mostra a que veio e canta junto em Let`s Get Started.

Sem intervalos entre as músicas, o que manteve o ritmo pulsante do show, os integrantes circulavam pelas duas passagens laterais que davam acesso a uma extensa passarela, paralela ao palco, e não pouparam em responder a acenos, cartazes e manifestações diversas da plateia.

Se hoje o BEP é tido como o grupo mais importante no mundo, ficando à frente de nomes como Madonna e Beyoncé, não é à toa. O set list show, que passeou pelos três últimos discos da banda - Elephunk (2003), Monkey Business (2005) e The E.N.D. (2009) -, foi cantado em coro do início ao fim e a entrega foi reconhecida pela banda.

“Fortaleza, vocês estão se divertindo? Querem mais?”, perguntava Fergie, que veio loiríssima para a turnê latino-americana.

Amante declarado da cultura brasileira, o líder Will.I.Am não poupou elogios ao Brasil. “A última vez que viemos foi em 2006 e estou feliz de voltar ao país que mais gosto no mundo. Aqui tem muito sangue bom”, disse, arriscando a gíria em português. Durante seu solo, Will.I.Am mostrou que também domina as pick-ups.

Como esperado figurino robótico, ele transformou a arena do Ceará Music numa imensa boate ao ar livre. No set eclético teve Estelle, Michael Jackson, Blur, Kings of Leon, Nirvana e Guns N’ Roses.

Apoteose

Já se aproximando do final da apresentação, as três últimas músicas contaram com efeitos especiais e muita interação da banda com a plateia, com direito a pausa para fazerem fotos dos fãs. Com Where Is The Love, celulares ao alto transformam a arena numa imensidão de pequenas luzes e Boom Boom Pow anuncia o momento mais aguardado da noite.

Com chuva de papel colorido e jatos de fumaça, o hit I Got a Feeling fecha a apresentação dos norte-americanos em Fortaleza com a certeza de que, se depender do público, a cidade está mais do que preparada para entrar na rota das grandes turnês.

