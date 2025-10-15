Ex-malhação, Felipe Selau é encontrado morto em casa, aos 31 anos

Felipe Selau, ex-Malhação e produtor executivo da marca "Chilli Beans", é encontrado morto em apartamento em São Paulo / Crédito: Reprodução / Instagram @felipe.ceu

Conhecido em suas redes sociais como Felipe Céu, o ator e produtor executivo Felipe Selau, 31, teve seu corpo encontrado em seu apartamento, em São Paulo, na última terça-feira, 14. A informação foi divulgada nas redes sociais por sua irmã, Priscila Back, jogadora de futebol do Cruzeiro. A causa da morte não foi informada. Priscila também foi quem encontrou o seu irmão. A jogadora gravou um vídeo para seu Instagram contando a situação e destacou que amigos, familiares e colegas de trabalho tentaram entrar em contato, mas não conseguiram resposta.

No domingo, minha mãe já não conseguiu mais falar com ele. Nem chegaram mais mensagens, nem ligação. Ontem, minha mãe mandou mensagem perguntando se eu tinha notícia dele. Eu sempre via no Insta quando ele via umas coisas e tal, só que dessa vez não tinha nada", contou Priscila. Na gravação, a atleta conta que falou com a recepção do prédio onde o ator morava, a fim de questionar se tinham visto seu irmão. As recepcionistas afirmaram que não viram Felipe. No dia seguinte, a irmã foi até o local e chamou um chaveiro. Ao entrarem, encontraram o corpo do ator.