Depois da Caçada: novo filme de Luca Guadagnino divide opiniões

Novo filme do diretor de "Me Chame Pelo Seu Nome" e "Rivais" recebe críticas negativas em sua semana de estreia
Depois da repercussão positiva de “Queer”, lançado em 2024, o diretor Luca Guadagnino estreia seu novo longa-metragem. “Depois da Caçada” estreou no Festival de Veneza e abriu a 27ª edição do Festival do Rio. Após ser lançado nos cinemas no dia 9 de outubro, o filme recebeu críticas mistas da imprensa e do público.

A premissa de “Depois da Caçada” narra o dilema de uma renomada professora de filosofia, vivida por Julia Roberts, que fica dividida entre a palavra de um colega de trabalho, personagem de Andrew Garfield, que acusou a melhor aluna da turma de plágio, e a acusação da aluna, interpretada por Ayo Edibiri, que o denunciou por estupro.

Depois da Caçada: referências e narrativa escolhida

Com referências aos clássicos de Woody Allen, como “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa” e “Crimes e Pecados”, o longa realiza uma análise polêmica sobre o movimento “Me Too” e a cultura de cancelamento de personalidades envolvidas em acusações de abuso ou assédio, despertando controvérsias em relação à abordagem adotada pelo diretor.

Durante as coletivas de imprensa, os três intérpretes principais foram questionados sobre a narrativa escolhida para tratar de temas sensíveis. “Estamos desafiando as pessoas a conversarem. Ficar empolgado ou furioso com isso depende de você. Se fazer este filme gera alguma coisa, fazer com que todos conversem entre si é a coisa mais emocionante que acho que poderíamos realizar", declara Julia Roberts.

O site Rotten Tomatoes, conhecido por realizar críticas especializadas a determinados filmes, pontuou apenas 41% de aprovação para o longa-metragem. Com o início da temporada de premiações, a alta porcentagem de rejeição registrada indica que esse lançamento não receberá indicações, ficando de fora da corrida por prêmios.

