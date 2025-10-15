Depois da Caçada: novo filme de Luca Guadagnino divide opiniões

Andrew Garfiel, Julia Roberts e Ayo Edibiri são protagonistas da nova obra de Guadagnino / Crédito: Reprodução / Instagram @afterthehuntmovie

Depois da repercussão positiva de “Queer”, lançado em 2024, o diretor Luca Guadagnino estreia seu novo longa-metragem. “Depois da Caçada” estreou no Festival de Veneza e abriu a 27ª edição do Festival do Rio. Após ser lançado nos cinemas no dia 9 de outubro, o filme recebeu críticas mistas da imprensa e do público. A premissa de “Depois da Caçada” narra o dilema de uma renomada professora de filosofia, vivida por Julia Roberts, que fica dividida entre a palavra de um colega de trabalho, personagem de Andrew Garfield, que acusou a melhor aluna da turma de plágio, e a acusação da aluna, interpretada por Ayo Edibiri, que o denunciou por estupro.

Depois da Caçada: referências e narrativa escolhida Com referências aos clássicos de Woody Allen, como "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa" e "Crimes e Pecados", o longa realiza uma análise polêmica sobre o movimento "Me Too" e a cultura de cancelamento de personalidades envolvidas em acusações de abuso ou assédio, despertando controvérsias em relação à abordagem adotada pelo diretor. Durante as coletivas de imprensa, os três intérpretes principais foram questionados sobre a narrativa escolhida para tratar de temas sensíveis. "Estamos desafiando as pessoas a conversarem. Ficar empolgado ou furioso com isso depende de você. Se fazer este filme gera alguma coisa, fazer com que todos conversem entre si é a coisa mais emocionante que acho que poderíamos realizar", declara Julia Roberts.


