Anitta e Kali Uchis se apresentam no Grammy Latino 2024

Com entrega dos prêmios marcada para 14 de novembro, a cerimônia do Grammy Latino 2014 terá apresentação de Anitta e mais artistas da música internacional

A 25ª edição do Grammy Latino está próxima de acontecer. Marcado para o dia 14 de novembro, a celebração será realizada no Kaseya Center, em Miami, nos Estados Unidos, e promete reunir grandes nomes da música latina.

Além da funkeira, Kali Uchis, Pitbull, Becky G e Danny Ocean também estão na programação de apresentações do evento musical. A transmissão do Grammy Latino 2024 no Brasil será pelos canais TNT e E! Entertainment no streaming da HBO Max.