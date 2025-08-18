Bad Bunny excluiu os EUA de nova turnê mundial; entenda

Nova turnê do cantor porto-riquenho Bad Bunny também passa por países como Colômbia, Peru e Chile / Crédito: Reprodução/Instagram (@badbunny)

Bad Bunny, o fenômeno porto-riquenho, anunciou sua "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" para 2025 e 2026, marcando ausências marcantes: não haverá datas nos Estados Unidos. No Brasil, o cantor marcará presença nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2026 no Allianz Parque, em São Paulo. O artista declarou à revista americana Variety em junho de 2025 que os shows no país do Tio Sam são “desnecessários”, já que seu público americano teve diversas oportunidades de vê-lo ao vivo nos últimos anos.

A decisão é também interpretada como um posicionamento político e cultural, com forte conexão à sua identidade porto-riquenha e ao atual clima imigratório dos EUA. Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Além disso, ele justificou que o foco agora está em resgatar o vínculo com seu país, simbolizado pela residência no Coliseu José Miguel Agrelot de Porto Rico, e levar sua música, cultura e mensagem para novas regiões. Bad Bunny e o contexto político e social O peso simbólico dessa ausência vai além da logística de turnê. Diversos veículos interpretam a decisão como uma forma de protesto simbólico.

Vale lembrar que Porto Rico é um Estado Livre Associado aos Estados Unidos, com governo próprio mas com poderes limitados, cujos cidadãos não podem votar para presidente (a não ser que morem em um dos 50 estados americanos). A ausência dos EUA seria uma resposta ao clima político imigratório, às políticas restritivas aplicada à ilha e à postura anti imigrante representada por figuras como o presidente Donald Trump e autoridades como o ICE, Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, responsável pela captura de imigrantes ilegais no país. A resistência se mostra fortemente nas músicas do seu álbum celebrado, com letras recheadas de simbolismo decolonial. Na faixa “Lo que pasó a Hawaii", Bad Bunny diz temer que Porto Rico seja tomado pelos americanos, assim como aconteceu no Havaí, atual estado estadunidense.

“Querem tirar meu rio e também minha praia. Querem minha ‘quebrada’ e que a vovó vá embora. Não, não solte a bandeira nem esqueça o lelolai (termo usado para descrever a cultura tradicional porto-riquenha). Porque não quero que façam com você o que aconteceu com o Havaí", diz o refrão. Bad Bunny: datas e repercussão mundial Antes de marcar presença mundial, Bad Bunny realizará uma sequência de 30 shows em San Juan, do início da turnê, no dia 11 de julho de 2025, até 14 de setembro, chamada "No Me Quiero Ir de Aquí" (“Eu não quero sair daqui”) enfatizando seu apego à ilha natal e sua conexão com o público local. O artista também vai percorrer países da América Latina, Austrália, Japão e várias nações europeias.