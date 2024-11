Dominicano Juan Luis Guerra é o grande vencedor do Grammy Latino

Juan Luis Guerra foi o grande vencedor da 25ª edição do Grammy Latino, que aconteceu na quinta-feira (14) em Miami, ao triunfar nas duas principais categorias do evento: Melhor Álbum do Ano e Gravação do Ano, por "Radio Güira" e pela música "Mambo 23".

O artista dominicano, ídolo da música latina, superou nomes influentes como Shakira, Karol G e Residente na categoria de Álbum do Ano. Ele soma 28 Grammys Latinos ao longo de sua carreira.