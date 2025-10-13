Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza recebe espetáculo de Tony Tornado em novembro

Fortaleza recebe espetáculo de Tony Tornado em novembro

Com show marcado para o dia 16 de novembro, o ator e cantor Tony Tornado se apresenta no Cineteatro São Luiz, ao lado do filho, Lincoln Tornado
Autor Sofia Herrero
Autor
Sofia Herrero Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O cantor e ator Tony Tornado se apresenta em Fortaleza em espetáculo único, no dia 16 de novembro.

Com início às 18 horas, o show “Soul e Emoção” será realizado no palco do Cineteatro São Luiz, como parte do projeto Sesc Musical, que é resultado da parceria entre o Cineteatro e o Sesc Ceará.

Na ocasião, Tony Tornado celebra mais de 50 anos de carreira, acompanhado pela banda Funkessência e por seu filho, o cantor e ator Lincoln Tornado.

No repertório, estão previstos grandes sucessos do artista, como “Podes Crer, Amizade”, “Me Libertei”, “Soul Brasileiro” e “Não Grile a Minha Cuca”.

Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria física do São Luiz e no site Sympla, a partir de R$ 50 para a meia-entrada, R$ 52 para associados ao Sesc e R$ 100 para a inteira.

Relembre a carreira de Tony Tornado

Nascido Antônio Viana Gomes, em 1930, na cidade de Mirante do Paranapanema (SP), Tony Tornado é reconhecido como um dos pioneiros da soul music no Brasil.

Ele iniciou sua jornada artística nos anos 1960 sob o nome artístico de Tony Checker, quando se destacou como dançarino e dublador em programas de TV.

Após viver por cinco anos em Nova York, retornou ao Brasil trazendo fortes influências da soul e da funk music norte-americana. Em 1970, ganhou projeção nacional ao vencer o V Festival Internacional da Canção com a faixa “BR-3”, ao lado do Trio Ternura.

Além da carreira musical, Tony Tornado também se consagrou como ator, com papéis marcantes em novelas e minisséries da teledramaturgia brasileira.

Entre seus destaques na televisão estão as atuações como Gregório Fortunato, o Anjo Negro, em “Agosto” (1993), e o capataz Rodésio, em “Roque Santeiro” (1985).

Hoje, aos 95 anos, o cantor mantém uma agenda artística ativa e é reconhecido por ter sido um dos primeiros artistas brasileiros a assumir publicamente, na década de 1960, um visual e um discurso que reafirmavam sua identidade negra, influenciando uma geração de artistas que o sucederam.

Leia mais

Tony Tornado em Fortaleza

  • Quando: domingo, 16 de novembro, às 18 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)
  • Quanto:  R$ 50 (meia-entrada); R$ 52 (associados ao Sesc) e R$ 100 (inteira)
  • Mais informações: @cineteatrosaoluiz

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar