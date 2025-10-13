Fortaleza recebe espetáculo de Tony Tornado em novembro

Com show marcado para o dia 16 de novembro, o ator e cantor Tony Tornado se apresenta no Cineteatro São Luiz, ao lado do filho, Lincoln Tornado / Crédito: Paduardo/Reprodução

O cantor e ator Tony Tornado se apresenta em Fortaleza em espetáculo único, no dia 16 de novembro. Com início às 18 horas, o show “Soul e Emoção” será realizado no palco do Cineteatro São Luiz, como parte do projeto Sesc Musical, que é resultado da parceria entre o Cineteatro e o Sesc Ceará.

Na ocasião, Tony Tornado celebra mais de 50 anos de carreira, acompanhado pela banda Funkessência e por seu filho, o cantor e ator Lincoln Tornado. No repertório, estão previstos grandes sucessos do artista, como “Podes Crer, Amizade”, “Me Libertei”, “Soul Brasileiro” e “Não Grile a Minha Cuca”. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria física do São Luiz e no site Sympla, a partir de R$ 50 para a meia-entrada, R$ 52 para associados ao Sesc e R$ 100 para a inteira. Relembre a carreira de Tony Tornado Nascido Antônio Viana Gomes, em 1930, na cidade de Mirante do Paranapanema (SP), Tony Tornado é reconhecido como um dos pioneiros da soul music no Brasil.

Ele iniciou sua jornada artística nos anos 1960 sob o nome artístico de Tony Checker, quando se destacou como dançarino e dublador em programas de TV. Após viver por cinco anos em Nova York, retornou ao Brasil trazendo fortes influências da soul e da funk music norte-americana. Em 1970, ganhou projeção nacional ao vencer o V Festival Internacional da Canção com a faixa “BR-3”, ao lado do Trio Ternura. Além da carreira musical, Tony Tornado também se consagrou como ator, com papéis marcantes em novelas e minisséries da teledramaturgia brasileira.