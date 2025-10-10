Cacá Carvalho apresenta em Fortaleza espetáculo inédito

Cacá Carvalho encena leitura cênica sobre o tempo e o afeto / Crédito: Lenise Pinheiro/ Divulgação

O ator e diretor Cacá Carvalho chega a Fortaleza com o espetáculo “A Próxima Estação – Um espetáculo para ler”, do dramaturgo italiano Michele Santeramo. Em única sessão, a montagem será apresentada na quinta-feira, 16, às 19 horas, no Cineteatro São Luiz.

Leia Também | Nazaré Fraga lança romance ambientado no sertão neste sábado, 11 Encenada pela primeira vez no Brasil em 2015, a peça propõe uma experiência cênica singular: o texto é lido por Cacá Carvalho, enquanto desenhos criados pela artista italiana Cristina Gardumi ganham vida em projeções no palco. Teatro, leitura e arte visual para narrar a trajetória de um casal entre 2015 e 2065 As imagens, figuras humanas com traços animalizados, ilustram as transformações de um casal, Violeta e Massimo, que atravessa meio século de convivência. A história se desenrola em seis estações, separadas por intervalos de dez anos, entre 2015 e 2065.

Ao longo desse percurso, o público acompanha os afetos, as rupturas e as reconfigurações do relacionamento, em um retrato poético do tempo e das mudanças humanas. Leia Mais| Peça premiada chega a Fortaleza falando sobre vivências indígenas “As imagens que acompanham o texto têm um papel vital de mostrar a fisicalidade dos personagens, num espetáculo para ler, onde não há atores, apenas caracteres que se comunicam através da voz de um único narrador”, define Cacá Carvalho em material enviado à imprensa.

A leitura em cena, acompanhada das projeções e legendas, cria um jogo sensorial entre palavra, som e imagem, em que o público é convidado a preencher, com sua imaginação, as lacunas entre o que é dito e o que é mostrado. Cacá Carvalho encena leitura cênica sobre o tempo e o afeto Crédito: Lenise Pinheiro/ Divulgação Reconhecido por papéis marcantes no teatro e na televisão, como o personagem Pereirinha em "Avenida Brasil", Cacá Carvalho tem uma trajetória fortemente ligada à dramaturgia italiana.