Roberta Campos e Cris Fiúza fazem show gratuito em Fortaleza

Roberta Campos e Cris Fiúza fazem show gratuito em FortalezaCantoras se apresentam no domingo, 26 de outubro, às 18 horas, em show gratuito do Projeto Duetos no Cineteatro São Luiz
O palco do Cineteatro São Luiz será tomado por vozes mineiras no domingo, 26, às 18 horas, com o encontro de Roberta Campos e Cris Fiúza no Projeto Duetos.
A entrada é gratuita, mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que poderão ser trocados no local a partir de duas horas antes do início do evento.
Com uma trajetória marcada por canções de delicadeza e poesia, Roberta Campos promete um repertório com seus sucessos, como “Abrigo”, “Minha felicidade”, “Todo Dia” e “De janeiro a janeiro”, além de outras faixas de seus álbuns.
Quem abre a noite é Cris Fiúza, cantora e compositora mineira radicada no Ceará, conhecida por sua interpretação sensível e pela mistura de influências regionais.
No show, ela revisita a MPB, celebra a música mineira e cearense, e apresenta também releituras de clássicos internacionais.
Criado com a proposta de aproximar artistas nacionais consagrados e nomes da cena local, o Projeto Duetos se consolidou como uma importante vitrine da música cearense.
Ao longo dos anos, o palco do São Luiz já recebeu encontros marcantes, como: Paulo Façanha e Lô Borges, Lupe Duailibe e Isabella Taviani, Isaac Cândido e Amelinha, Liliany Sá e Leila Pinheiro, David Duarte e Celso Fonseca, Mona Gadelha e Sandra de Sá, Pingo de Fortaleza e Beto Guedes, Guilherme Arantes e Banda Vitrola, 14 Bis e Band On The Hun, Odair José e Os Alfazemas, entre muitos outros.
Projeto Duetos 11ª Edição - Shows Roberta Campos e Cris Fiúza:
- Quando: domingo,26, às 18 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro)
- Gratuito; doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis
- Mais informações: @projeto_duetos