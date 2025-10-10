Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Roberta Campos e Cris Fiúza fazem show gratuito em Fortaleza

Roberta Campos e Cris Fiúza fazem show gratuito em Fortaleza

Cantoras se apresentam no domingo, 26 de outubro, às 18 horas, em show gratuito do Projeto Duetos no Cineteatro São Luiz
Autor O Povo
Autor
O Povo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O palco do Cineteatro São Luiz será tomado por vozes mineiras no domingo, 26, às 18 horas, com o encontro de Roberta Campos e Cris Fiúza no Projeto Duetos.

A entrada é gratuita, mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que poderão ser trocados no local a partir de duas horas antes do início do evento.

Leia Também| Giuliano Eriston, vencedor do The Voice, faz shows gratuitos no Ceará

Com uma trajetória marcada por canções de delicadeza e poesia, Roberta Campos promete um repertório com seus sucessos, como “Abrigo”, “Minha felicidade”, “Todo Dia” e “De janeiro a janeiro”, além de outras faixas de seus álbuns.

Quem abre a noite é Cris Fiúza, cantora e compositora mineira radicada no Ceará, conhecida por sua interpretação sensível e pela mistura de influências regionais.

No show, ela revisita a MPB, celebra a música mineira e cearense, e apresenta também releituras de clássicos internacionais.

Criado com a proposta de aproximar artistas nacionais consagrados e nomes da cena local, o Projeto Duetos se consolidou como uma importante vitrine da música cearense.

Leia Mais| Alceu Valença traz a turnê '80 Girassóis' para Fortaleza em 2026

Ao longo dos anos, o palco do São Luiz já recebeu encontros marcantes, como: Paulo Façanha e Lô Borges, Lupe Duailibe e Isabella Taviani, Isaac Cândido e Amelinha, Liliany Sá e Leila Pinheiro, David Duarte e Celso Fonseca, Mona Gadelha e Sandra de Sá, Pingo de Fortaleza e Beto Guedes, Guilherme Arantes e Banda Vitrola, 14 Bis e Band On The Hun, Odair José e Os Alfazemas, entre muitos outros.

Projeto Duetos 11ª Edição - Shows Roberta Campos e Cris Fiúza:

  • Quando: domingo,26, às 18 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro)
  • Gratuito; doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis
  • Mais informações: @projeto_duetos

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar