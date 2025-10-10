Roberta Campos e Cris Fiúza fazem show gratuito em Fortaleza

Projeto Duetos traz Roberta Campos e Cris Fiúza em espetáculo gratuito com troca de ingressos por alimentos / Crédito: Arquivo Pessoas/ Lucas Seixas/ Divulgação

O palco do Cineteatro São Luiz será tomado por vozes mineiras no domingo, 26, às 18 horas, com o encontro de Roberta Campos e Cris Fiúza no Projeto Duetos.

A entrada é gratuita, mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que poderão ser trocados no local a partir de duas horas antes do início do evento.



Leia Também| Giuliano Eriston, vencedor do The Voice, faz shows gratuitos no Ceará Com uma trajetória marcada por canções de delicadeza e poesia, Roberta Campos promete um repertório com seus sucessos, como “Abrigo”, “Minha felicidade”, “Todo Dia” e “De janeiro a janeiro”, além de outras faixas de seus álbuns.

Quem abre a noite é Cris Fiúza, cantora e compositora mineira radicada no Ceará, conhecida por sua interpretação sensível e pela mistura de influências regionais. No show, ela revisita a MPB, celebra a música mineira e cearense, e apresenta também releituras de clássicos internacionais.

Criado com a proposta de aproximar artistas nacionais consagrados e nomes da cena local, o Projeto Duetos se consolidou como uma importante vitrine da música cearense. Leia Mais| Alceu Valença traz a turnê '80 Girassóis' para Fortaleza em 2026 Ao longo dos anos, o palco do São Luiz já recebeu encontros marcantes, como: Paulo Façanha e Lô Borges, Lupe Duailibe e Isabella Taviani, Isaac Cândido e Amelinha, Liliany Sá e Leila Pinheiro, David Duarte e Celso Fonseca, Mona Gadelha e Sandra de Sá, Pingo de Fortaleza e Beto Guedes, Guilherme Arantes e Banda Vitrola, 14 Bis e Band On The Hun, Odair José e Os Alfazemas, entre muitos outros.

