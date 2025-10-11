Mostra leva caravana de artistas cearenses em turnê por Portugal

De 27 de outubro a 8 de novembro, grupo de 10 artistas cearenses realiza mostra itinerante por diversas cidades de Portugal, reunindo música, artes plásticas e literatura / Crédito: Alana G. Alencar/Divulgação

Entre os dias 27 de outubro e 4 de novembro, Portugal recebe a Mostra Ceará, iniciativa que reúne artistas cearenses em uma programação que combina música, literatura e artes visuais. Entre artistas e equipe de produção, serão dez artistas saindo do Ceará para uma turnê que passará por diferentes espaços culturais de Lisboa, Cascais, Estoril, Coimbra e Porto.

O projeto propõe uma experiência cultural itinerante, promovendo encontros entre artistas e público, com nomes como Alana G. Alencar, Patrícia Ciríaco, Taylor Costa, Edmar Gonçalves e Alan Kardec. Para Alana G. Alencar, cantora e uma das organizadoras da mostra, a concretização do evento é também uma forma de reafirmar a heterogeneidade da arte cearense produzida na contemporaneidade. “O Ceará sempre me pareceu um coração gigante, que não para de pulsar arte nem um só minuto. E é importantíssimo que essa potência circule pelo mundo. Conseguir juntar literatura, música e artes visuais em um só projeto, com destaque internacional, significa conduzir esse coração ao seu destino: estar em movimento e em todos os lugares”, afirma. Na programação musical, Edmar Gonçalves e Alan Kardec se apresentam, realizando uma sequência de saraus que buscam valorizar diferentes gerações da música cearense.

“Vou levar um trabalho autoral, mas também algumas releituras de músicas de Belchior, Ednardo, Fagner, Fausto Nilo, Petrúcio Maia, Calé Alencar e Edinho Vilas Boas, misturando essa galera da nova geração, da intermediária e a geração do Pessoal do Ceará”, detalha. Já para Alan Kardec, a mostra é também uma oportunidade de estreitar laços com a cultura portuguesa e de traçar paralelos entre os estilos musicais de cada país. “Levarei o bandolim e a guitarra, e tocarei parte do meu repertório autoral, que inclui choro, jazz e baião. Inclusive, faço algumas homenagens, uma delas é ao fado português, tocando Luiz Gonzaga. É um verdadeiro intercâmbio entre Brasil e Portugal”, conta.

Mostra de artes visuais reúne obras de Mano Alencar, Edmar Gonçalves e Efigênia Coelho Além da programação musical, a mostra apresenta uma exposição de artes visuais com obras de Mano Alencar, Edmar Gonçalves e Efigênia Coelho, esta última artista cearense que reside em Portugal. “Apresento uma coletânea de 20 trabalhos em acrílico sobre tela, que são as Velas e Carnaúbas do Ceará. Elas são inspiradas no Mucuripe e, como a proposta é ressaltar as coisas do nosso Estado, acho que o regional ainda é muito forte em relação ao que é universal: a Europa aprecia muito a nossa luz, que é intensa, e as nossas formas”, relata o artista plástico Mano Alencar, que integra a mostra. "Velas e Carnaúbas do Ceará", acrílico sobre tela, do artista plástico Mano Alencar Crédito: Mano Alencar/Divulgação