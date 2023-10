Professores e estudantes cearenses são selecionados para intercâmbio em Portugal; entenda

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 02-10-2023: foto: Projeto leverá estudantes e professores para intercâmbio, foto de Solange Aleida com estudantes do projeto. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Maria Filipa, Padre Mororó, Bárbara de Alencar e tantas outras figuras que, costumeiramente, são esquecidas pelos livros didáticos de História, ilustraram as histórias em quadrinhos (HQs) das crianças do projeto educacional “Era Uma Vez… Brasil”. Com brilho nos olhos e o coração ansioso por novos sonhos, as crianças, selecionadas para um intercâmbio em Portugal pelo programa, compareceram à Polícia Federal para emitir seus passaportes, nesta segunda-feira, 2. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A viagem, inteiramente paga por patrocinadores de diversos estados do País e pela empresa de consultoria e gestão de projetos criativos Origem Produções, será realizada no dia 11 de novembro próximo e terá duração de dez dias.

Ao todo, são 18 alunos e dois professores selecionados, além dos 700 alunos e mais de 60 professores que puderam participar das atividades e aulas da iniciativa. Fundado em 2017, o projeto vai para a 7ª edição neste ano, sendo a primeira vez que municípios cearenses participam da iniciativa — Santa Quitéria e Itatira. Outros três estados brasileiros participam do programa, são eles: Bahia, Pernambuco e São Paulo. Segundo a coordenadora geral do “Era Uma Vez… Brasil” no Ceará, Lorrayne Albernaz Landi, a temática histórica escolhida para ser debatida pelos alunos foi a independência do País. “Todo ano o projeto visa fazer várias atividades. Primeiramente, de formação com professores de história, onde levamos vários formadores específicos da temática para ministrar aulas para eles. Depois, temos as atividades voltadas para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, que visam a difusão do conhecimento sobre a cultura nacional”, explica. A titular da equipe de Responsabilidade Social do Consórcio Santa Quitéria (empresa patrocinadora do projeto), Érica Palhares, pontua que a escolha dos municípios cearenses participantes se deu em cumprimento aos critérios sociais e históricos das cidades. De acordo com Érica, a inclusão das cidades veio após as análises feitas sobre os perfis sociais dessas regiões. "Levamos em conta a grande tradição em investimentos em educação que o Estado tem, bem como os interesses locais por pautas culturais e de resgate das tradições", explica.

O projeto Os alunos contemplados passaram por um processo de desenvolvimento em história do Brasil, com foco nas narrativas que valorizam personagens de grupos minorizados, além das atividades de desenvolvimento cultural, como ilustração, roteirização, edição de vídeos e expressão", destaca Érica Palhares. Ainda de acordo com ela, foram selecionados para o intercâmbio cultural os alunos que mais se desenvolveram ao longo dos meses de atividades. Os professores também foram contemplados pelas atividades do projeto e os que se engajaram e trouxeram melhores resultados para a jornada de aprendizado dos alunos também foram contemplados com esse mesmo intercâmbio. As atividades de formação para professores ocorreram entre os meses de março e maio. Ao todo, foram sete formações sobre a história nacional. A partir das aulas, os professores foram orientados a desenvolverem projetos nas suas escolas para o ensino da disciplina.