Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves fazem show no Theatro Via Sul

Os músicos cearenses Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves apresentam show "Cumplicidades" no Theatro Via Sul em outubro

Os músicos cearenses Edinho Vilas Boas e Edmar Gonçalves se apresentam neste mês no Theatro Via Sul. Com o show “Cumplicidades”, os artistas reúnem no repertório suas canções autorais e clássicos da música popular brasileira (MPB).

Marcado para acontecer no dia 24 de outubro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas, o evento celebra a parceria e amizade, dentro e fora dos palcos, dos músicos.

No show que tem direção-geral do crítico de música e editor do Vida&Arte Marcos Sampaio, a dupla estará acompanhada pelo multi-instrumentista e arranjador Alan Kardec.