Biblioteca social realiza campanha para estabelecer nova sede

Plebeu Gabinete de Leitura foi inaugurado no prédio da ACI em maio de 2012 / Crédito: EDIMAR SOARES em 01/05/2012

Criado há 13 anos a partir do acervo pessoal de Adelaide Gonçalves, pesquisadora e professora de história da Universidade Federal do Ceará (UFC), o Plebeu Gabinete de Leitura é uma biblioteca social com aproximadamente 15 mil títulos. Leia Também | Adelaide Gonçalves: uma leitora radical

O projeto passou dez anos ocupando duas salas na sede da Associação Cearense de Imprensa (ACI), no Centro. Em 2024, após o projeto ser realocado do terceiro para o quinto andar, a associação decidiu encontrar um local independente. Para isso, eles estão realizando a campanha "Uma casa para o Plebeu". "Uma casa para o plebeu não é meramente a compra de um imóvel. É, portanto, a projeção de um sonho", diz Adelaide Gonçalves. O sonho ao qual refere-se a professora abarca bibliotecas, uma livraria e espaços para oficinas de zines, leitura e restauro de papéis.

Além das atividades e funções desempenhadas pela biblioteca, o Plebeu Gabinete de Livros funciona como uma editora. O selo publicou mais de 30 obras e deixa sua marca na cidade também com a participação em feiras de livros, fazendo um trabalho de difusão da leitura dentro e fora de limitações arquitetônicas. A Feira da Reforma Agrária, promovida mensalmente pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), por exemplo, conta com uma banquinha permanente do Plebeu. Há dez anos, o gabinete participa do evento com livros novos e de sebo, no segundo sábado de cada mês ao Centro Frei Humberto, no bairro São João do Tauape. "Queremos ter vida longa na cidade de Fortaleza, honrando, inclusive, quantos vieram antes de nós e que tiveram pequenos livros, pequenas livrarias. Queremos, portanto, continuar essa sementeira", declara Adelaide Gonçalves. Ela projeta para o Plebeu uma casa localizada próximo a corredores culturais da Capital, perto de outras iniciativas como a criada por ela.

Plebeu Gabinete de Livros "O Plebeu nasce com um desdobramento das nossas vidas militantes. Então, é um desdobramento do nosso apreço à leitura, do nosso amor aos livros", conta Adelaide Gonçalves sobre a origem do Plebeu, mantido pelo que ela define como "autossustentação coletiva".

Leia Também | Bibliotecas comunitárias de Fortaleza: conheça as unidades que funcionam na capital Inspirado nos moldes de um coletivo social, a pesquisadora rejeita o rótulo de gestão para a organização e menciona outras dez pessoas que, além dela, contribuem para a continuidade do Plebeu, seja com doações permanentes ou com trabalho voluntário.

O dinheiro da venda de livros em feiras literárias, como a do MST, são revertidos para a limpeza dos livros, higienização do acervo, conserto das estantes e aquisição de mobiliário necessário para o Plebeu. Da participação em feiras fora do Brasil, veio também uma parcela considerável do acervo e de apoiadores do projeto. Plebeu Gabinete de Leitura arrecada dinheiro para compra de uma casa com biblioteca, salas de leitura, ateliê e espaços de formação Crédito: EDIMAR SOARES Carinhosamente chamada como a "Casa de papel da Adelaide" por alguns frequentadores, a jornalista Izabel Gurgel conheceu a biblioteca quando ainda era a residência da professora. Antes mesmo de tornar-se um gabinete, para ela, os livros acumulados sempre tiveram "uso para além do privado, pessoal".