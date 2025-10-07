Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Biblioteca social realiza campanha para estabelecer nova sede

Plebeu Gabinete de Leitura, biblioteca social e editora independente de Fortaleza, realiza a campanha "Uma casa para o Plebeu", a fim de estabelecer nova sede
Atualizado às Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Criado há 13 anos a partir do acervo pessoal de Adelaide Gonçalves, pesquisadora e professora de história da Universidade Federal do Ceará (UFC), o Plebeu Gabinete de Leitura é uma biblioteca social com aproximadamente 15 mil títulos. 

O projeto passou dez anos ocupando duas salas na sede da Associação Cearense de Imprensa (ACI), no Centro. Em 2024, após o projeto ser realocado do terceiro para o quinto andar, a associação decidiu encontrar um local independente. Para isso, eles estão realizando a campanha "Uma casa para o Plebeu".

"Uma casa para o plebeu não é meramente a compra de um imóvel. É, portanto, a projeção de um sonho", diz Adelaide Gonçalves. O sonho ao qual refere-se a professora abarca bibliotecas, uma livraria e espaços para oficinas de zines, leitura e restauro de papéis.

Além das atividades e funções desempenhadas pela biblioteca, o Plebeu Gabinete de Livros funciona como uma editora. O selo publicou mais de 30 obras e deixa sua marca na cidade também com a participação em feiras de livros, fazendo um trabalho de difusão da leitura dentro e fora de limitações arquitetônicas.

A Feira da Reforma Agrária, promovida mensalmente pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), por exemplo, conta com uma banquinha permanente do Plebeu. Há dez anos, o gabinete participa do evento com livros novos e de sebo, no segundo sábado de cada mês ao Centro Frei Humberto, no bairro São João do Tauape.

"Queremos ter vida longa na cidade de Fortaleza, honrando, inclusive, quantos vieram antes de nós e que tiveram pequenos livros, pequenas livrarias. Queremos, portanto, continuar essa sementeira", declara Adelaide Gonçalves. Ela projeta para o Plebeu uma casa localizada próximo a corredores culturais da Capital, perto de outras iniciativas como a criada por ela.

Plebeu Gabinete de Livros

"O Plebeu nasce com um desdobramento das nossas vidas militantes. Então, é um desdobramento do nosso apreço à leitura, do nosso amor aos livros", conta Adelaide Gonçalves sobre a origem do Plebeu, mantido pelo que ela define como "autossustentação coletiva". 

Inspirado nos moldes de um coletivo social, a pesquisadora rejeita o rótulo de gestão para a organização e menciona outras dez pessoas que, além dela, contribuem para a continuidade do Plebeu, seja com doações permanentes ou com trabalho voluntário.

O dinheiro da venda de livros em feiras literárias, como a do MST, são revertidos para a limpeza dos livros, higienização do acervo, conserto das estantes e aquisição de mobiliário necessário para o Plebeu. Da participação em feiras fora do Brasil, veio também uma parcela considerável do acervo e de apoiadores do projeto.

Carinhosamente chamada como a "Casa de papel da Adelaide" por alguns frequentadores, a jornalista Izabel Gurgel conheceu a biblioteca quando ainda era a residência da professora. Antes mesmo de tornar-se um gabinete, para ela, os livros acumulados sempre tiveram "uso para além do privado, pessoal". 

"Na casa da professora, era partilhada por estudantes, aprendizes e mestres do pesquisar, gente amiga, criaturas leitoras que dela receberam (da biblioteca e Adelaide) sombra e água fresca para florescerem", depõe Izabel, que testemunhou o crescimento da biblioteca e coleciona memórias entre os livros de Adelaide.

O nascimento da ideia de uma coleção de livros bordados é uma dessas recordações. Uma das destacadas por Adelaide Gonçalves no acervo do Plebeu, Izabel lembra que a ideia para a coleção nasceu em uma tarde de dezembro de 2018, quando estavam no local duas bordadeiras, Aldina Dantas e Alba Alves, cujo trabalho também povoa a biblioteca hoje. 

Compõem a coleção livros de Frida KahloCecília Meireles e uma das 405 edições do Manifesto Comunista. Pensadores brasileiros como Antônio Cândido e Florestan Fernandes e célebres nomes da literatura, como Gabriel García Marquéz e Pablo Neruda, estão também nas estantes do Plebeu.

O alinhamento político da iniciativa se revela nos títulos disponíveis no acervo, que contam com obras sobre socialismo, anarquismo, comunismo e feminismo, e na publicação de panfletos antifascistas. Para a pesquisadora Adelaide Gonçalves, o compromisso do Plebeu está em torno da "literatura que liberta".

Inspirada nas bibliotecas sociais oitocentistas do século XIX, que cumpriam a função de democratizar a literatura, Adelaide Gonçalves ressalta que, por trás do Plebeu, estão "professores, professoras, pesquisadores, todos, fundamentalmente, militantes sociais da causa do livro e da leitura".

Plebeu Gabinete de Leitura

  • Instagram: @plebeulivros
  • Pix para doação: 24.268.949/0001-35 (CNPJ)

