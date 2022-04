Associação Cearense de Imprensa realiza evento literário no Dia do Trabalhador

A Associação Cearense de Imprensa (ACI) irá promover, neste domingo (1º), o evento “Antes da praia, pegue seu autógrafo”, que reunirá escritores e jornalistas para momento de autógrafos e conversa com o público. O projeto acontecerá a partir das 9 horas no terraço da ACI e marca o início da programação que homenageia os dez anos do Plebeu Gabinete de Leitura.



Tal gabinete foi agregado ao acervo da ACI em 2012 e é formado pelo acervo da historiadora, pesquisadora e professora Adelaide Gonçalves, expondo cerca de 12 mil obras que variam, por exemplo, entre a história do Ceará e histórias de movimentos sociais. A coletânea encontra-se disponível para consulta no quinto andar da Casa do Jornalista (Rua Floriano Peixoto, n.º 735).



Um dos nomes confirmados no evento é o da jornalista e escritora Ana Karla Dubiela, especialista na obra de Rubem Braga e autora de livros como “As cidades de Rubem Braga e Walter Benjamin - Flanando entre Rio, Cachoeiro e Paris” e “As mães de Chico Xavier”. “É sempre muito gratificante manter o contato com os leitores, saber o que eles acham e mostrar também a diversidade do meu trabalho”, conta a autora sobre suas expectativas para o encontro com o público leitor.



Ana conta que sempre gostou de ler e escrever, e sonha com a carreira de escritora desde a infância, apesar de só ter alcançado isso após alguns anos como jornalista. “Fiquei viciada em leitura, tanto que eu tinha nove graus de miopia por causa do excesso de leitura. Em qualquer lugar que eu estava eu lia, inclusive na praia. Então isso prejudicou a minha visão, mas me abriu a visão para o mundo”, relatou ela sobre a infância. Para esse ano, ela pretende lançar três livros, incluindo um sobre cronistas nacionais, com nomes como Lira Neto e o cearense Demitri Túlio.



Além dela, estarão presentes no evento do Dia do Trabalhador autores como Ângela Marinho, responsável pelas obras “O mundo da Caatinga – I Conferência da Caatinga” e “Mulher no cio”; e Nilton Melo Almeida, escritor de “Cristãos-novos, seus descendentes e Inquisição no Ceará” e “Rebeldes pelos caminhos de ferro: os ferroviários na cartografia de Fortaleza”, por exemplo. Ao todo, 21 autores estão confirmados, sendo eles de diferentes idades e escrevendo gêneros distintos.



Dubiela acrescenta que essa é uma ótima forma de expor a obra de jornalistas cearenses, já que muitos têm livros, mas dificilmente conseguem exibi-los. “Eu acho que é uma ótima oportunidade de mostrar os talentos regionais em um dia tão importante como o Dia do Trabalho e em um centro que nos abriga, que é a Associação Cearense de Imprensa”, expõe.





Antes da praia, pegue seu autógrafo



Quando: domingo, 1º, às 9 horas

Onde: terraço da Associação Cearense de Imprensa (Rua Floriano Peixoto, 735, 4º andar - Centro)

Mais informações: site da ACI