A história de amor entre Taylor e Travis em cinco pontos

É oficial: o casal mais famoso dos Estados Unidos vai se casar. A superestrela do pop Taylor Swift e o três vezes vencedor do Super Bowl da NFL Travis Kelce anunciaram o noivado nesta terça-feira (26) no Instagram. Aqui estão cinco fatos sobre sua história de amor:

- A versão de Taylor - O caminho de Swift para se tornar a maior estrela pop do mundo foi cheio de adversidades, e não apenas pelos percalços no amor que alimentaram suas canções de sucesso até conhecer Kelce. A prodígio da música ganhou seu primeiro Grammy com apenas 20 anos, quando se dedicava ao country antes de dar o salto para o pop. Com isso, obteve um sucesso avassalador, bem como precisou aprender a viver sob os holofotes. Swift lidou com uma disputa muito comentada com Kanye West e regravou seu catálogo inicial de canções para recuperar sua propriedade de uma empresa de capital privado.

Ela teve romances muito comentados com atores de Hollywood e estrelas do pop. Além disso, há rumores de que Jake Gyllenhaal, Tom Hiddleston, Joe Jonas, Calvin Harris e Harry Styles estejam entre as referências nas letras de suas músicas. No ano passado, ela ganhou seu quarto Grammy de Álbum do Ano, o maior número conquistado por qualquer artista, e concluiu a turnê de shows mais lucrativa de todos os tempos. - Um grande da NFL -

O próprio caminho de Kelce rumo à grandeza no futebol americano também teve seus obstáculos. Enquanto jogava futebol americano universitário, foi suspenso por consumo de maconha. Seu irmão mais velho, Jason, pressionou a comissão técnica para dar outra oportunidade a Travis e voltou a recomendá-lo quando o Kansas City Chiefs o selecionou para jogar profissionalmente na franquia em 2013.

Kelce desempenhou um papel fundamental à medida que os Chiefs passaram de uma franquia em decadência para uma dinastia da NFL. Agora, ele é considerado um dos melhores tight ends da história desse esporte. Ele venceu três Super Bowls e perdeu dois, incluindo uma dolorosa derrota contra o Philadelphia Eagles neste ano que acabou com os sonhos do histórico "triplete" dos Chiefs. - Como começou? -