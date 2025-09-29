Morre Marquinho PQD, compositor de sucessos do samba, aos 66 anos

Aos 66 anos, Marquinho PQD deixa legado de mais de 400 composições e parcerias com nomes como Arlindo Cruz e Beth Carvalho / Crédito: Reproduçaõ/ Instagram

O cantor e compositor Marcos de Souza Nunes, conhecido artisticamente como Marquinho PQD, morreu nesta segunda-feira, 29, aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada por meio de uma publicação no perfil oficial do artista no Instagram. Ele estava internado há alguns dias, mas a causa da morte não foi informada.



Leia Também| Morre Berta Loran, atriz e comediante, aos 99 anos Ao comunicar a partida, familiares e amigos ressaltaram a importância de sua trajetória: “Mestre Marquinho nos deixa um legado de vida, samba e muito axé, que permanecerá para sempre em nossos corações e na cultura popular”. A notícia também gerou manifestações de pesar no mundo do samba. O Império Serrano lamentou a perda em suas redes sociais e relembrou a forte ligação de Marquinho com a escola.

“O Império Serrano lamenta profundamente a perda do cantor e compositor Marquinho PQD, falecido nesta segunda-feira, 29. Grande amigo da nossa escola, Marquinho esteve inúmeras vezes em nossa quadra, levando seu talento, sua alegria e sua voz marcante ao nosso povo”, diz a nota.

A agremiação destacou ainda sua parceria com Arlindo Cruz em sambas que marcaram gerações. “Foi também parceiro em diversas obras inesquecíveis, dividindo composições com o nosso ídolo Arlindo Cruz, fortalecendo ainda mais a história da música e do samba. Neste momento de dor, a família imperiana se une em solidariedade aos familiares, amigos e admiradores desse artista que tanto contribuiu para a cultura popular brasileira”. Trajetória de Marquinho PQD e parcerias musicais : Nascido em Realengo, na Zona Oeste do Rio, Marquinho PQD iniciou sua carreira em 1983, quando o grupo Fundo de Quintal gravou a canção "Fase de Amor", composta em parceria com Chiquinho e Fernando Piolho.

O reconhecimento veio no ano seguinte, quando Beth Carvalho lançou "Coração Feliz", feita ao lado de Adilson Bispo e Gerson do Vale, que batizou um de seus álbuns. Aos 66 anos, Marquinho PQD deixa legado de mais de 400 composições e parcerias com nomes como Arlindo Cruz e Beth Carvalho Crédito: Reproduçaõ/ Instagram Ao longo de quatro décadas dedicadas ao samba, Marquinho compôs mais de 400 músicas, muitas delas em parceria com Arlindo Cruz. Entre os sucessos estão "Pedras no Caminho", "Silêncio no Olhar" e "Quem Sabe de Mim Sou Eu".