Morre Berta Loran, atriz e comediante, aos 99 anos

Atriz e comediante Berta Loran era conhecida pelo trabalho em "Escolinha do Professor Raimundo" e "Zorra Total" / Crédito: Márcio de Souza/TV Globo

Morreu na noite deste domingo, 28, a atriz Berta Loran. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde ela estava internada. A causa da morte da atriz ainda não foi revelada. Com 99 anos de idade, Loran estava se preparando para comemorar seu centenário em março de 2026.

Nascida em Varsóvia, na Polônia, ela foi batizada como Basza Ajs. Aos 11 anos, Berta chegou ao Brasil em 1937, fugindo do Nazismo presente na Europa junto com sua família. A família da atriz escolheu o Rio de Janeiro para morar, na região da Praça Tiradentes, localizada no Centro da cidade. Foi por influência do pai, que era ator e alfaiate, que a menina de 11 anos decidiu fazer teatro. A partir da escolha, definiu o seu nome artístico como Berta Loran.



Carreira internacional A atriz subiu ao palco pela primeira vez aos 14 anos. Cinco anos mais tarde, ela se casou com o ator Suchar Handfuss e foram para Buenos Aires, onde ela viveu por dois anos. Fez estreia na TV durante o programa Espetáculos Tonelux, estrelado por Virgínia Lane na TV Tupi. Em 1957, a atriz foi convidada para fazer uma temporada de seis meses em Portugal com a peça Fogo no Pandeiro. A partir do sucesso do espetáculo, a artista ingressou em uma companhia de teatro portuguesa e morou seis anos no país, que a consagrou como atriz cômica.