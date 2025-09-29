Gracyanne Barbosa comenta sobre machucado e Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa comenta sobre machucado e Dança dos FamososParticipando do Dança dos Famosos 2025, Gracyanne Barbosa comenta frustração após machucado que a tirou da competição
No Dança dos Famosos deste domingo, 28, Gracyanne Barbosa machucou o joelho durante apresentação no ritmo de lambada e deve passar por cirurgia. "É muito estranho me ver dançando feliz e pouco tempo depois estar deitada aqui numa cama de hospital", disse a modelo em vídeo nas redes sociais.
A lesão ocorreu nos momentos finais do número de dança. "Achei que não fosse nada", afirmou a fisiculturista ao portal Léo Dias. Luciano Huck interrompeu a atração para pedir compressa de gelo à participante. Enquanto aguardava as notas dos jurados, Gracyanne foi levada ao hospital.
"Assim que perceberam que era algo sério, tomaram todos os cuidados. Prontamente a equipe médica, me atendeu e me acompanhou em todos os momentos", escreveu Gracyanne Barbosa na legenda do vídeo compartilhado nas redes sociais após o acidente.
"Estou um pouco frustrada, mas com certeza sei que Deus não desperdiça dor. Ele está preparando um novo caminho", declarou a modelo, que também revelou ter perdido 15 kg em cinco semanas, o que provocou uma sobrecarga no tendão.
Penúltima a se apresentar, Gracyanne estava na 4ª classificatória do quadro. Ela participou do programa ao lado do professor Lynnikee Ayres. A coreografia de lambada da dupla foi ao som de "Dançando Lambada", de Kaoma.