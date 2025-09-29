Gracyanne Barbosa comenta sobre machucado e Dança dos Famosos

Ex-BBB e musa fitness, Gracyanne Barbosa sofre lesão na perna durante apresentação no Dança dos Famosos / Crédito: Reprodução/ Instagram @graoficial

No Dança dos Famosos deste domingo, 28, Gracyanne Barbosa machucou o joelho durante apresentação no ritmo de lambada e deve passar por cirurgia. "É muito estranho me ver dançando feliz e pouco tempo depois estar deitada aqui numa cama de hospital", disse a modelo em vídeo nas redes sociais. Instagram | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

A lesão ocorreu nos momentos finais do número de dança. "Achei que não fosse nada", afirmou a fisiculturista ao portal Léo Dias. Luciano Huck interrompeu a atração para pedir compressa de gelo à participante. Enquanto aguardava as notas dos jurados, Gracyanne foi levada ao hospital. "Assim que perceberam que era algo sério, tomaram todos os cuidados. Prontamente a equipe médica, me atendeu e me acompanhou em todos os momentos", escreveu Gracyanne Barbosa na legenda do vídeo compartilhado nas redes sociais após o acidente.