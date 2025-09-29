Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bad Bunny será atração no intervalo do Super Bowl 2026

NFL confirmou a participação cantor porto-riquenho Bad Bunny no show do intervalo do Super Bowl 2026 através de anúncio nas redes sociais. A apresentação está prevista para fevereiro
O cantor Bad Bunny foi confirmado como atração de intervalo no Super Bowl 2026. O anúncio da participação foi confirmada pela Liga de Futebol Americano (NFL) neste domingo, 28.

O porto-riquenho será a atração principal do show no intervalo na partida do dia 8 de fevereiro de 2026 no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia.

LEIA MAIS | Grande vencedor do Grammy 2025, Kendrick Lamar é atração no Superbowl

Considerado um dos eventos mais aguardados pelos norte-americanos, em 2025, o Super Bowl LIX atingiu um número recorde de espectadores com 191,1 milhões.

A última vez que a música latina esteve presente nas finais da NFL foi com a apresentação de Shakira e Jennifer Lopez em 2020, em Miami, em que Bad Bunny também participou.

A grande estrela da edição de 2025 foi o rapper Kendrick Lamar, com um show que foi um sucesso de audiência e envolto em críticas às políticas do governo Trump.

Sobre Bad Bunny

Conhecido como Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio é premiado com três Grammys e já ganhou o título de "Artista do Ano" pela Apple Music, em 2022.

Em 2024, a revista Billboard colocou o artista no seu Top 25 das maiores estrelas pop no período 2000-2024, ocupando o 23° lugar, à frente de artistas como Ed Sheeran e Katy Perry.

Com sete álbuns de estúdio no currículo, seu último projeto, “Debí Tirar Más Fotos” (2025), dialoga com a memória, a identidade cultural e a luta de Porto Rico pelo nacionalismo cultural e independência dos Estados Unidos.

Estados Unidos fora da rota

Trabalho que o rendeu uma turnê, sendo 31 shows em San Juan, em Porto Rico. Shows que levaram à ilha celebridades como LeBron James e Kylian Mbappé e os atores Javier Bardem e Penélope Cruz.

Em novembro, a turnê segue para outros países, incluindo seus primeiros shows no Brasil nos dias 20 e 21 em São Paulo. Entre as escolhas de roteiro, o artista surpreendeu em não incluir os Estados Unidos na lista da turnê.

O cantor já mencionou em outras entrevistas que a decisão está relacionada ao temor de que seus shows sejam afetados pelas atuais operações migratórias nos Estados Unidos, ordenadas pelo presidente Donald Trump.

