Bad Bunny será atração no intervalo do Super Bowl 2026

cantor porto-riquenho Bad Bunny será nova atração do Super Bowl 2026 / Crédito: Reprodução/Instagram (@badbunny)

O cantor Bad Bunny foi confirmado como atração de intervalo no Super Bowl 2026. O anúncio da participação foi confirmada pela Liga de Futebol Americano (NFL) neste domingo, 28. O porto-riquenho será a atração principal do show no intervalo na partida do dia 8 de fevereiro de 2026 no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia.

Considerado um dos eventos mais aguardados pelos norte-americanos, em 2025, o Super Bowl LIX atingiu um número recorde de espectadores com 191,1 milhões. A última vez que a música latina esteve presente nas finais da NFL foi com a apresentação de Shakira e Jennifer Lopez em 2020, em Miami, em que Bad Bunny também participou.

A grande estrela da edição de 2025 foi o rapper Kendrick Lamar, com um show que foi um sucesso de audiência e envolto em críticas às políticas do governo Trump. Sobre Bad Bunny Conhecido como Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio é premiado com três Grammys e já ganhou o título de "Artista do Ano" pela Apple Music, em 2022.