Ariana Grande compartilha carta que critica governo de Trump

Na postagem republicada no Instagram da cantora pop, há questionamentos sobre os 250 dias de mandato do presidente americano
A cantora norte-americana Ariana Grande compartilhou neste domingo, 28, uma carta publicada pelo maquiador estadunidense Matt Bernstein que questiona os eleitores de Donald Trump sobre a sua gestão.

No texto, há questões sobre os imigrantes, economia, direito das pessoas transexuais e se os eleitores estão “mais felizes”. Veja ao fim desta matéria o texto completo.

Essa não é primeira vez que Ariana se pronuncia contra o presidente americano. No dia 6 de novembro de 2024, quando foi anunciada a vitória de Trump, a cantora pop postou a seguinte frase no Instagram: “Segurando a mão de cada pessoa que está sentindo o peso incomensurável deste resultado hoje”.

Veja a carta compartilhada por Ariana Grande

“Quero falar com os eleitores do Trump. Tenho uma pergunta muito genuína:

Já se passaram 250 dias. Agora que imigrantes foram violentamente arrancados de suas famílias e comunidades foram destruídas, agora que pessoas trans foram culpadas por praticamente tudo e vivem com medo, agora que a liberdade de expressão está à beira do colapso para todos nós - sua vida melhorou?

Seus mantimentos ficaram mais baratos? O valor do seu plano de saúde diminuiu? Seu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal melhorou? Você já pode tirar férias? Você está mais feliz?

O sofrimento generalizado de outros valeu a pena para você da maneira que ele prometeu, ou você ainda está esperando?"

