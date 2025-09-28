Ariana Grande compartilha carta que critica governo de Trump

Ariana Grande republica carta que critica primeiros 250 dias de governo de Donald Trump / Crédito: Zoey Grossman/Divulgação

A cantora norte-americana Ariana Grande compartilhou neste domingo, 28, uma carta publicada pelo maquiador estadunidense Matt Bernstein que questiona os eleitores de Donald Trump sobre a sua gestão. No texto, há questões sobre os imigrantes, economia, direito das pessoas transexuais e se os eleitores estão “mais felizes”. Veja ao fim desta matéria o texto completo.