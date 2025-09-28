Ariana Grande compartilha carta que critica governo de Trump

Ariana Grande compartilha carta que critica governo de TrumpNa postagem republicada no Instagram da cantora pop, há questionamentos sobre os 250 dias de mandato do presidente americano
A cantora norte-americana Ariana Grande compartilhou neste domingo, 28, uma carta publicada pelo maquiador estadunidense Matt Bernstein que questiona os eleitores de Donald Trump sobre a sua gestão.
No texto, há questões sobre os imigrantes, economia, direito das pessoas transexuais e se os eleitores estão “mais felizes”. Veja ao fim desta matéria o texto completo.
Essa não é primeira vez que Ariana se pronuncia contra o presidente americano. No dia 6 de novembro de 2024, quando foi anunciada a vitória de Trump, a cantora pop postou a seguinte frase no Instagram: “Segurando a mão de cada pessoa que está sentindo o peso incomensurável deste resultado hoje”.
Veja a carta compartilhada por Ariana Grande
“Quero falar com os eleitores do Trump. Tenho uma pergunta muito genuína:
Já se passaram 250 dias. Agora que imigrantes foram violentamente arrancados de suas famílias e comunidades foram destruídas, agora que pessoas trans foram culpadas por praticamente tudo e vivem com medo, agora que a liberdade de expressão está à beira do colapso para todos nós - sua vida melhorou?
Seus mantimentos ficaram mais baratos? O valor do seu plano de saúde diminuiu? Seu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal melhorou? Você já pode tirar férias? Você está mais feliz?
O sofrimento generalizado de outros valeu a pena para você da maneira que ele prometeu, ou você ainda está esperando?"