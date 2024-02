Bad Bunny e Jennifer López serão anfitriões do Met Gala

Os quatro serão os anfitriões do evento, juntamente com Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue, que está à frente do baile de gala beneficente desde os anos 1990 e o transformou em um dos acontecimentos sociais mais cobiçados.

Bad Bunny e Jennifer López estarão entre os anfitriões do Met Gala, em 6 de maio, anunciou nesta quinta-feira (15) o Metropolitan Museum of Art de Nova York, que terá como tema de sua célebre noite filantrópica a natureza efêmera da beleza.

Todos os anos, representantes da elite da moda, do cinema, da política e dos esportes exibem no Met Gala seus trajes extravagantes, e o que é arrecadado constitui a principal fonte de financiamento do departamento de moda do museu, o Costume Institute.

O código de vestimenta da próxima edição será "O Jardim do Tempo", tema inspirado na obra do escritor inglês J.G. Ballard sobre o caráter efêmero da beleza.

O baile acompanha a abertura da exposição do Costume Institute dedicada às suas "belas adormecidas", as peças mais frágeis do departamento unidas "visualmente pela iconografia relacionada à natureza".

O Met Gala foi realizado pela primeira vez em 1948 e, durante décadas, esteve reservado à alta sociedade de Nova York. Nos últimos anos, tornou-se um fenômeno nas redes sociais. O TikTok é um dos patrocinadores do baile e da exposição.

