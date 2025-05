Bad Bunny confirma primeiro show no Brasil; veja data e local

Cantor porto-riquenho Bad Bunny faz primeiro show no Brasil no primeiro semestre de 2026; vendas têm início nesta quarta-feira, 7 de maio

Astro do pop latino, o cantor Bad Bunny já tem data para o primeiro show no Brasil, marcado para 2026. A apresentação acontecerá no dia 20 de fevereiro, no estádio Allianz Parque, localizado na Zona Oeste de São Paulo.

A informação foi confirmada nas redes sociais Live Nation, produtora responsável pela turnê "Debí Tirar Más Fotos Tour", nesta segunda-feira, 5.