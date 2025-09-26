Pinacoteca realiza nova exposição com obras de Maria Martins

Pinacoteca realiza nova exposição com obras de Maria MartinsNo sábado, 27, a Pinacoteca do Ceará inaugura sua nova exposição: "Corpos explícitos, corpos ocultos"
A Pinacoteca do Ceará, em parceria com o Instituto Mirante, realiza nova exposição com obras de diversas gerações e regiões do Brasil. “Corpos explícitos, corpos ocultos”, com curadoria de Agnaldo Farias e Adolfo Montejo Navas, é um evento gratuito e vai ocorrer sábado, 27, a partir das 17 horas.
A inauguração abriga mais de 100 obras produzidas por 48 renomados artistas contemporâneos, incluindo Maria Martins, Cildo Meireles e os cearenses Efrain Almeida e André Parente. A exposição convida os visitantes a imergir e discutir os deslocamentos éticos que transformam o corpo em algo disruptivo.
Com o objetivo de investigar o corpo como entidade política, subjetiva e tecnológica, “Corpos explícitos, corpos ocultos” seguirá em cartaz até 26 de abril de 2026.
Como a exposição da Pinacoteca vai funcionar?
Dividida em cinco eixos temáticos, a mostra apresenta em Fortaleza trabalhos que propõem uma leitura complexa. O espaço contempla diferentes manifestações, como esculturas, instalações, fotografia, vídeo-instalações e vídeo-performances.
Entre as principais obras, destacam-se a escultura “O impossível”, 1945, de Maria Martins; a instalação "Camelô", 1998, de Cildo Meireles e a escultura “Sucubbus, O início”, 2022, de Monica Piloni, a única com classificação indicativa de 14 anos.
Curadoria das obras e arquitetura do espaço
A arquitetura, assinada pelo escritório de arquitetura Vão, e a curadoria, comandada por Agnaldo Farias e Adolfo Montejo Navas, transformam o pavilhão da Pinacoteca em um corpo.
Com tesouras no teto que simulam costelas e uma espécie de espinha dorsal que leva o visitante, a partir de cada uma das cinco salas criadas no espaço, a diferentes sistemas e órgãos do corpo, a exposição reforça a imersão e permite o contato mais intenso com as obras.
Conheça os artistas e envolvidos na exposição
- 3Nós3
- Adriana Tabalipa
- Alex Flemming
- Ana Vitória Mussi
- André Parente
- Anna Dantas
- Anna Maria Maiolino
- Arthur Omar
- Berna Reale
- Beth Moysés
- Brígida Baltar
- Caio Lescher
- Celina Neves
- Cildo Meireles
- Cristina Salgado
- Efrain Almeida
- Eustáquio Neves
- Fernanda Fernandes
- Helena Martins-Costa
- Hermeto Pascoal
- Ismael Nery Ivens
- Machado José Damasceno
- Julio Castro
- Letícia Parente
- Lucas Bambozzi e Giselle Beiguelman
- Márcia X
- Marcos Chaves
- Maria Martins
- Mario Cravo Neto
- Mauro Espíndola
- Miguel Rio Branco
- Monica Piloni
- Nelson Leirner
- Odires Mlászho
- Patrício Farías
- Paulo Bruscky
- Regina Silveira
- Ricardo Basbaum
- Rodrigo Braga
- Sônia Andrade
- Teatro da Vertigem com colaboração de Nuno Ramos e Eryk Rocha
- Tunga
- Vânia Mignone
- Vera Chaves Barcellos
- Victor Arruda
- Walmor Corrêa