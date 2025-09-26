Pinacoteca realiza nova exposição com obras de Maria Martins

Obra de Maria Martins em montagem na exposição Corpos explícitos, corpos ocultos. / Crédito: Marília Camelo

A Pinacoteca do Ceará, em parceria com o Instituto Mirante, realiza nova exposição com obras de diversas gerações e regiões do Brasil. "Corpos explícitos, corpos ocultos", com curadoria de Agnaldo Farias e Adolfo Montejo Navas, é um evento gratuito e vai ocorrer sábado, 27, a partir das 17 horas.

A inauguração abriga mais de 100 obras produzidas por 48 renomados artistas contemporâneos, incluindo Maria Martins, Cildo Meireles e os cearenses Efrain Almeida e André Parente. A exposição convida os visitantes a imergir e discutir os deslocamentos éticos que transformam o corpo em algo disruptivo. Com o objetivo de investigar o corpo como entidade política, subjetiva e tecnológica, "Corpos explícitos, corpos ocultos" seguirá em cartaz até 26 de abril de 2026.

Como a exposição da Pinacoteca vai funcionar? Dividida em cinco eixos temáticos, a mostra apresenta em Fortaleza trabalhos que propõem uma leitura complexa. O espaço contempla diferentes manifestações, como esculturas, instalações, fotografia, vídeo-instalações e vídeo-performances. Entre as principais obras, destacam-se a escultura "O impossível", 1945, de Maria Martins; a instalação "Camelô", 1998, de Cildo Meireles e a escultura "Sucubbus, O início", 2022, de Monica Piloni, a única com classificação indicativa de 14 anos.

"Mulher Introvertida", Cristina Salgado, 2015 Crédito: Wilton Montenegro/DIVULGAÇÃO/PINACOTECA DO CEARÁ

Curadoria das obras e arquitetura do espaço A arquitetura, assinada pelo escritório de arquitetura Vão, e a curadoria, comandada por Agnaldo Farias e Adolfo Montejo Navas, transformam o pavilhão da Pinacoteca em um corpo. Com tesouras no teto que simulam costelas e uma espécie de espinha dorsal que leva o visitante, a partir de cada uma das cinco salas criadas no espaço, a diferentes sistemas e órgãos do corpo, a exposição reforça a imersão e permite o contato mais intenso com as obras. "Por um Fio", da série de "Fotopoemação" de 1976, por Anna Maria Maiolino Crédito: Regina Valter/DIVULGAÇÃO/PINACOTECA DO CEARÁ