Pinacoteca realiza nova exposição com obras de Maria Martins

No sábado, 27, a Pinacoteca do Ceará inaugura sua nova exposição: "Corpos explícitos, corpos ocultos"
A Pinacoteca do Ceará, em parceria com o Instituto Mirante, realiza nova exposição com obras de diversas gerações e regiões do Brasil. “Corpos explícitos, corpos ocultos”, com curadoria de Agnaldo Farias e Adolfo Montejo Navas, é um evento gratuito e vai ocorrer sábado, 27, a partir das 17 horas.

A inauguração abriga mais de 100 obras produzidas por 48 renomados artistas contemporâneos, incluindo Maria Martins, Cildo Meireles e os cearenses Efrain Almeida e André Parente. A exposição convida os visitantes a imergir e discutir os deslocamentos éticos que transformam o corpo em algo disruptivo.

Com o objetivo de investigar o corpo como entidade política, subjetiva e tecnológica, “Corpos explícitos, corpos ocultos” seguirá em cartaz até 26 de abril de 2026. 

Como a exposição da Pinacoteca vai funcionar?

Dividida em cinco eixos temáticos, a mostra apresenta em Fortaleza trabalhos que propõem uma leitura complexa. O espaço contempla diferentes manifestações, como esculturas, instalações, fotografia, vídeo-instalações e vídeo-performances.

Entre as principais obras, destacam-se a escultura “O impossível”, 1945, de Maria Martins; a instalação "Camelô", 1998, de Cildo Meireles e a escultura “Sucubbus, O início”, 2022, de Monica Piloni, a única com classificação indicativa de 14 anos.

Curadoria das obras e arquitetura do espaço

A arquitetura, assinada pelo escritório de arquitetura Vão, e a curadoria, comandada por Agnaldo Farias e Adolfo Montejo Navas, transformam o pavilhão da Pinacoteca em um corpo.

Com tesouras no teto que simulam costelas e uma espécie de espinha dorsal que leva o visitante, a partir de cada uma das cinco salas criadas no espaço, a diferentes sistemas e órgãos do corpo, a exposição reforça a imersão e permite o contato mais intenso com as obras. 

Conheça os artistas e envolvidos na exposição

  • 3Nós3
  • Adriana Tabalipa
  • Alex Flemming
  • Ana Vitória Mussi
  • André Parente
  • Anna Dantas 
  • Anna Maria Maiolino
  • Arthur Omar
  • Berna Reale
  • Beth Moysés
  • Brígida Baltar
  • Caio Lescher
  • Celina Neves
  • Cildo Meireles
  • Cristina Salgado
  • Efrain Almeida
  • Eustáquio Neves
  • Fernanda Fernandes
  • Helena Martins-Costa
  • Hermeto Pascoal
  • Ismael Nery Ivens
  • Machado José Damasceno
  • Julio Castro
  • Letícia Parente
  • Lucas Bambozzi e Giselle Beiguelman
  • Márcia X
  • Marcos Chaves
  • Maria Martins
  • Mario Cravo Neto
  • Mauro Espíndola
  • Miguel Rio Branco
  • Monica Piloni
  • Nelson Leirner
  • Odires Mlászho
  • Patrício Farías
  • Paulo Bruscky
  • Regina Silveira
  • Ricardo Basbaum
  • Rodrigo Braga
  • Sônia Andrade
  • Teatro da Vertigem com colaboração de Nuno Ramos e Eryk Rocha
  • Tunga
  • Vânia Mignone
  • Vera Chaves Barcellos
  • Victor Arruda
  • Walmor Corrêa

