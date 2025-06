Pinacoteca lança edital de credenciamento de atividades artísticas

Primeiro edital de credenciamento da Pinacoteca busca propostas para compor sua programação ao longo do ano / Crédito: Divulgação/Marilia Camelo

A Pinacoteca do Ceará abriu inscrições para o seu primeiro edital de credenciamento de atividades artísticas e formativas nesta quinta-feira, 5. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 23 de junho. O edital convida artistas, arte-educadores e profissionais da cultura residentes do Ceará a apresentarem propostas para diversificar a programação do equipamento.



Os interessados devem ter cadastro no Mapa Cultural do Ceará, preencher a ficha de inscrição on-line e fazer o envio dos documentos de acordo com o edital completo disponiblizado. Dia Mundial do Teatro: conheça equipamentos culturais em Fortaleza Para se inscrever é necessário ter mais de 18 anos, morar no Ceará há pelo menos dois anos e ter experiências comprovadas de no mínimo dois anos nas áreas de arte e/ou arte-educação, e possuir uma forma de receber pagamento via pessoa jurídica (como MEI ou CNPJ), com Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) compatível à atividade proposta. Cada proponente pode enviar até duas propostas, desde que sejam em categorias diferentes.

As propostas selecionadas irão compor um banco de projetos que será consultado pela equipe da Pinacoteca para formar a programação do equipamento ao longo de um ano. No entanto, o texto do edital ressalta que o credenciamento do projeto não garante contratação imediata, mas sim a inclusão para futuras oportunidades, de acordo com a programação e orçamento disponíveis.

Proponentes podem se inscrever em quatro categorias:

Oficinas: aulas práticas e interativas de até 6 horas de duração total;



aulas práticas e interativas de até 6 horas de duração total; Cursos : atividades mais aprofundadas sobre temas de artes visuais e museologia com duração total entre 6 horas e 12 horas;



: atividades mais aprofundadas sobre temas de artes visuais e museologia com duração total entre 6 horas e 12 horas; Vivências : experiências presenciais, imersivas e participativas para adultos e crianças com até 2 horas de duração;



: experiências presenciais, imersivas e participativas para adultos e crianças com até 2 horas de duração; Ações formativas acessíveis: atividades mais focadas em acessibilidade nas artes e educação em museus com até 2 horas de duração. O edital ainda prevê a aplicação de políticas afirmativas no momento da contratação, buscando garantir a participação de pessoas de grupos historicamente sub-representados, como pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, negras, quilombolas, indígenas e residentes de comunidades específicas ou do interior do Ceará. Além disso, as propostas devem contemplar requisitos de acessibilidade, garantindo que as atividades sejam acessíveis a diferentes públicos.