Pinacoteca inaugura exposição com quase 500 obras de cearenses

Pinacoteca do Ceará inaugura exposição que discute modos de constituir um museu público a partir do conceito de vizinhança

A Pinacoteca do Ceará inaugura no próximo sábado, 17, a exposição “Existências paralelas - acervo em (des)construção”. A mostra reúne 484 obras de 63 artistas cearenses, entre nomes de projeção local e nacional, contemporâneos e históricos, e fica em cartaz até novembro.

Com a nova exposição, o equipamento cultural visa discutir os modos de constituir um museu público a partir do conceito de vizinhança. Na programação de abertura, a Praça do Muriçoca, do bairro Moura Brasil e localizada no entorno da Pinacoteca, recebe o bloco “A Turma do Mamão”.