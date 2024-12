Pinacoteca do Ceará lança mostras que debatem questões políticas

Exposições que levantam debate sobre a política nacional são lançadas na Pinacoteca do Ceará. Evento integra a programação do 3º Fotofestival Solar

Integrando a programação do 3º Fotofestival Solar , o momento terá a inauguração das mostras “Delírio Tropical” e “Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira, 1964-1985”.

Nesta quarta-feira, 11, às 18 horas, a Pinacoteca do Ceará lança duas novas exposições de arte voltadas para o debate político e de questões que circulam a temática.

Com obras de 133 artistas de todo o País, a exposição “Delírio Tropical” destaca o olhar político dos artistas para seus próprios territórios. Conforme descreve o equipamento cultural cearense, a mostra – que possui curadoria de Orlando Maneschy e curadoria adjunta de Keyla Sobral – é um “cartografia da produção visual de um Brasil intenso” .

Já a exposição “Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira, 1964-1985” reúne o acervo do fotógrafo e cineasta Jorge Bodanzky.

Maneiro-Pau, dança de roda masculina que recria lutas entre senhores de engenho e cangaceiros, Festa do Divino Espírito Santo, São Luiz do Paraitinga, SP, maio de 1969. Obra integra exposição "Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira, 1964-1985" Crédito: Acervo Instituto Moreira Salles

Vista aérea da região central de São Paulo, c. 1970. Obra integra exposição "Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira, 1964-1985" Crédito: Acervo Instituto Moreira Salles

Na curadoria de Thyago Nogueira, coordenador do departamento de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles (IMS), assistência de Horrana de Kássia Santoz e pesquisa de Ângelo Manjabosco e Mariana Baumgaertner, a mostra apresenta fotografias, reportagens audiovisuais, filmes em super-8 e documentos que recordam o período da ditadura militar no Brasil.

Ambas as mostras possuem audiodescrição, obra tátil, braille, vídeo em Libras e outros recursos de acessibilidade, além de contarem com atividades formativas.

