Pinacoteca do Ceará realiza seminário sobre memória negra em museus

A Pinacoteca do Ceará realiza, neste sábado, 9, o Seminário "Ambiências de Memórias", que discutirá acervo e arquivo em práticas negras em dois momentos temáticos. A atividade reunirá pesquisadores, restauradores, artistas e gestores de diferentes estados para abordar a memória negra nos museus e na produção contemporânea. Diante da constante disputa em torno das noções de memória e patrimônio cultural, a atividade propõe uma reflexão sobre o tema, com enfoque na contribuição negra no campo das instituições de memória, assim como na produção artística contemporânea.

Serão duas mesas temáticas, às 15 horas e às 17 horas, com 100 vagas disponíveis para cada, preenchidas por ordem de chegada. A classificação indicativa é de 12 anos, e haverá recursos de acessibilidade em Libras e audiodescrição. O evento é gratuito e será realizado no auditório do Museu da Pinacoteca, espaço que integra a Rede de Equipamentos e Espaços Culturais da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE).



Confira a programação do Seminário “Ambiências de Memórias” Na primeira mesa, Erick Santos, Leonardo Almeida e Raquel Caminha abordarão o tema “Acervos afrodiaspóricos em museus cearenses”, com mediação de Jorge Silvestre. Os convidados estabelecerão vínculos temporais entre as coleções de instituições museais do Estado e as vibrações provenientes do presente e do passado, discutindo os desafios de documentação, conservação e possibilidades de contextualização para esses acervos. Às 17 horas, Jaime Lauriano, Davi Pontes e Antônio Wilame Júnior, o jovem èsù, discutirão o tema “Arquivo na arte contemporânea”, com mediação de Gi Monteiro.

Juntos, irão refletir sobre como o corpo, a matéria, os documentos, as lacunas e os esquecimentos são fontes para uma produção artística contemporânea interessada em rearticular a inscrição de histórias avessas à colonialidade. Na primeira e segunda mesa, Erick Santos e Jaime Lauriano participarão de forma remota, respectivamente.

