Pinacoteca recebe mostra internacional de performance; gratuito

Pinacoteca do Ceará recebe mostra internacional de performance; gratuitoChegando à 18º edição, Mostra Verbo de Performance Arte estreia na Pinacoteca do Ceará com obras de artistas do Brasil e do mundo
Tem início nesta quinta-feira, 11, a 18ª edição da Verbo - Mostra de Performance Arte, que ocupa os espaços da Pinacoteca do Ceará, no Centro, até o domingo, 14. Com programação gratuita, o público é convidado a acompanhar sessões de vídeo, seminários e performances de artistas do Brasil e de outros países.
Na agenda de abertura do evento, a artista cearense Trojany apresenta a performance “A noite mais bonita é quando somos o céu”, exibida no Hall da Pinacoteca e na praça da Estação, localizados no Complexo Cultural Estação das Artes.
“Esse trabalho é de performance e fotografia, que surge a partir das minhas reflexões sobre ideias de arquivo. Então, eu chego a ideia do arquivo de família, e eu percebo que muitas dessas fotografias que antes estavam em um álbum ou em uma caixa de sapato, elas começam a ir para o computador. Nesse começo dos anos 2000 é onde esse arquivo fotográfico começa a se transmutar e se transformar para o digital”, explica Trojany, citando a influência do trabalho do também cearense Rodrigo Lopes, artista que tem como base as fotografias de álbuns de família para a pesquisa sobre questões sociais, políticas, raciais e geracionais.
Natural de Icó, a 359 km de Fortaleza, a artista visual, arte educadora e designer reflete que sua participação na exposição é uma “experiência fora da curva” ao analisar a linguagem performática na contemporaneidade.
A partir da obra apresentada durante o evento que ultrapassa as barreiras regionais, Trojany detalha que a obra foi construída durante sua passagem pela residência JA.CA - Centro de Arte & Tecnologia, no Jardim Canadá, em Minas Gerais.
“Eu comecei a pensar o céu como arquivo, então passei a fazer um grande estudo sobre como os povos originários do Brasil se relacionavam com o céu. Como esse céu que a gente vê é o mesmo que a gente via há milhões de anos. Como que esse céu diz algo para nós? Da mesma forma que se dizia aos povos que estavam aqui anteriormente habitando esse território do Ceará”, argumenta.
Junto à cearense, outros artistas revelam suas percepções a partir de modalidades artísticas diversas durante a programação da Mostra Verbo, que celebra duas décadas de fundação.
Criada em 2005 pela Galeria Vermelho, de São Paulo, a mostra percorre o Brasil de norte a sul e, este ano, já passou pela capital paulista e por Ribeirão Preto, chegando a Fortaleza esta semana e seguirá para São Luiz, no Maranhão, na sequência para o encerramento da 18ª edição.
A Verbo - Mostra de Performance Arte segue em cartaz até este domingo, 14, nos espaços Pinacoteca do Ceará.
Confira programação da 18ª Verbo - Mostra de Performance Arte
Quinta-feira, 11
- 10h às 18 horas: Sessão de Vídeos
- Local: Café
- Classificação Indicativa: Livre
- 13h30min: Abertura oficial da 18ª Verbo - Mostra de performance arte
- Local: Auditório
- Acessível em Libras
- 14h às 15h30min e 16h às 17h30min: Sessão de Vídeos
- Local: Auditório
- Classificação Indicativa: 16 anos
- 16 horas: Performance “Coro de Vozes não Humanas II” (2025)
- Com: Tania Candiani (México)
- Local: Exposições em cartaz e hall da Pinacoteca
- Classificação Indicativa: Livre
- 16h30min: Performance: “A noite mais bonita é quando somos o céu” (2024)
- Com: Trojany (Brasil)
- Local: Hall da Pinacoteca do Ceará e Praça da Estação
- Classificação Indicativa: Livre
Sexta-feira, 12
- 10h às 18 horas: Sessão de Vídeos
- Local: Café
- Classificação Indicativa: Livre
- 11h às 12h30min: Sessão de Vídeos
- Local: Auditório
- Classificação Indicativa: 16 anos
- 14h às 15h30min: Sessão de Vídeos
- Com: Lyz Vedra
- Local: Auditório
- Classificação Indicativa: 16 anos
- Acessível em Libras
- 16h às 17h30min: Sessão de Vídeos
- Local: Auditório
- Classificação Indicativa: 16 anos
- 16 horas: Performance “Cenário para uma Genômica Nacional” (2025)
- Com: Wendy Cabrera Rubio e Carlos Martinez (México)
- Local: Hall da Pinacoteca
- Classificação Indicativa: Livre
- 16h30min: Performance “Coro de Vozes não Humanas II” (2025)
- Com: Tania Candiani (México)
- Local: Exposições em cartaz e hall da Pinacoteca
- Classificação Indicativa: Livre
- 17 horas: Perfomance “Alva Escura, lição de açúcar” (2024)
- Com: Dori Nigro e Paulo Pinto (Brasil)
- Local: Pátio
- Classificação Indicativa: Livre
- Acessível em Libras
Sábado, 13
- 14h às 15h30min: Seminário “Verbo Conjugado: Articulações em rede”
- Com: Dori Nigro, Paulo Pinto e Pablo Assumpção (Brasil). Mediação de Bárbara Banida (Brasil)
- Local: Auditório
- Classificação Indicativa: Livre
- Acessível em Libras
- 16h às 17h30min: Seminário “Verbo Conjugado: Performance para a câmera de vídeo”
- Com: No Barraco da Constância Tem! (Brasil) e Tania Candiani (México). Mediação de Alexandre Veras (Brasil)
- Local: Auditório
- Classificação Indicativa: Livre
- Acessível em Libras
- Tradução consecutiva Português>Espanhol>Português
- 12h às 20 horas: Sessão de Vídeos
- Local: Café
- Classificação Indicativa: Livre
- 17h30min: Performance “Pin Dor Ama, lição de raiz” (2024)
- Com: Dori Nigri e Paulo Pinto (Brasil)
- Local: Hall da Pinacoteca
- Classificação Indicativa: Livre
- Acessível em Libras
- 18h30min: Performance “Coro de Vozes não Humanas II” (2025)
- Com: Tania Candiani (México)
- Local: Exposições em cartaz e hall da Pinacoteca
- Classificação Indicativa: Livre
- 19 horas: Performance “Amaraña” (2025)
- Com Javier Velázquez Cabrera (México)
- Local: Hall da Pinacoteca
- Classificação Indicativa: Livre
Domingo, 14
- 10h às 17 horas: Sessão de Vídeos
- Local: Café
- Classificação Indicativa: Livre
- 11h às 12h30min e 14h às 15h30min: Sessão de Vídeos
- Local: Auditório
- Classificação Indicativa: 16 anos
18ª Verbo - Mostra de Performance Arte
- Quando: quinta-feira, 11, a domingo, 14
- Onde: espaços da Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, s/n - Centro)
- Mais informações: pinacotecadoceara.org.br/ e @pinacotecadoceara
- Gratuito