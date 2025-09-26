35º Cine Ceará: filme equatoriano é o grande vencedor da noite

Entrega do Troféu Samburá de melhor direção para o diretor João Toldi. / Crédito: Rogério Resende/Cine Ceará

O 35º Cine Ceará terminou nesta sexta-feira, 26. O Cineteatro São Luiz foi palco da solenidade que iniciou com a premiação das mostras competitivas de curtas e longas-metragens. O público - um pouco menor do que esteve presente na quarta-feira, 24, na pré-estreia de “O Agente Secreto” - aguardava com expectativa a revelação das honrarias, além da exibição do aguardado “Morte e Vida Madalena”, do cearense Guto Parente.

O grande vencedor da noite foi o equatoriano “Eco de Luz”, do diretor Misha Vallejo. A produção ganhou as categorias de Melhor filme, Melhor Roteiro e Melhor Montagem na Mostra Competitiva Ibero-Americana. O longa-metragem também foi eleito o Melhor filme pelo Prêmio da Crítica, concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) e pela Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine), com júri composto pelo professor e crítico de cinema Celso Sabadin, da Abraccine, Thiago Sena, doutorando em comunicação e crítico de cinema e a repórter do O POVO e crítica de cinema, Eduarda Porfírio. “O filme foi financiado por fundos estatais, quero falar disso porque agora em nosso mundo a cultura corre perigo. Os fundos estatais são muito importantes para a arte. Viva o cinema do Equador, viva o cinema do Brasil e viva o cinema Ibero-Americano”, celebrou Misha após receber o troféu Mucuripe de Melhor Filme. Outro destaque da noite foi o cubano “Ao Oeste, em Zapata”, do cineasta David BiM. A produção foi a segunda maior premiada galgando as categorias de Melhor Direção, Melhor Fotografia e Melhor Som na Mostra Competitiva Ibero-Americana.

Premiação de Curtas-Metragens A premiação de curtas-metragens foi mais equilibrada e diversa, com “Fogos de Artifício”, de João Toldi vencendo Melhor Direção e “Thayara”, de Mila Leão ganhando Melhor Filme, ambos pelo Troféu Samburá eleito pelo júri do O POVO e Vida&Arte, entregues pela repórter da casa, Raquel Aquino. O júri da premiação foi composto por jornalistas e especialistas em audiovisual: Arthur Gadelha, Chico Marinho, Guilherme Gonsalves, Luana Sampaio, Marcos Tardin e Raquel Aquino. “Vermelho de Bolinha” vencendo Melhor Filme na Mostra Olhar no Ceará, “Minha Mãe é uma vaca”, como Melhor Filme na Mostra Brasileira de Curtas, e “Boi de Salto” eleito Melhor Filme na Mostra Brasileira pelo Prêmio da Crítica.