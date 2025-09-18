Nova série de ‘The Office’ é lançada no Brasil pela HBO Max

"The Paper", série derivada de "The Office", chega ao streaming da HBO Max no Brasil / Crédito: Peacock/HBO Max/Divulgação

Estreou nesta quinta-feira, 18, na HBO Max, a série de comédia derivada de “The Office”. Intitulada “The Paper”, a produção estadunidense acompanha uma redação de jornal que está à beira da falência. Seguindo a premissa do seriado de 2005 que segue com grande sucesso até os dias atuais, “The Paper” tem o formato de mocumentário, uma espécie de falso documentário, no qual o grupo de cinegrafistas de “The Office” retorna para registrar a rotina da empresa de comunicação.

Localizado em uma cidade em Ohio, nos Estados Unidos, o Toledo Truth-Teller é um pequeno jornal que tenta sobreviver às mudanças do impresso para o digital. Episódios de 'The Paper' vão ser lançados a cada semana na HBO Max Comandado pelo recém contratado editor-chefe Ned Sampson (interpretado por Domhnall Gleeson, de "Questão de Tempo" e "Harry Potter"), a redação vira ambiente para os episódios, que, no Brasil, serão lançados semanalmente. Oscar Nuñez, que viveu o contador Oscar em "The Office", retorna com o personagem para a sequência. O ator é o único da produção original confirmado até o momento.