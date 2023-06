"The Office" terá versão australiana com protagonista feminina; a série será produzida pela Prime Video e está prevista para ser lançada em 2024

“The Office”, uma das séries de comédia ambientadas em escritório mais famosas internacionalmente, irá ganhar nova versão. Lançada originalmente no Reino Unido, em 2001, a série acompanha um grupo de trabalhadores no dia-a-dia do escritório.

A produção de humor teve mais outras cinco versões: alemã (“Stromberg”, 2004), brasileira (“Os Aspones”, 2004), canadense (“La Job”, 2006), francesa (“Le Bureau”, 2006) e estadunidense (“The Office”, 2005).

Estrelado por Steve Carell, a adaptação norte-americana se tornou a mais famosa, tendo nove temporadas, e sendo exibida até os dias atuais nas plataformas de streaming.

A novidade para “The Office” será uma adaptação australiana, prevista para ser lançada em 2024. Com produção do Prime Video, a plataforma de streaming irá distribuir a nova série mundialmente.

Além da nova versão, “The Office” Austrália será protagonizado por uma mulher. A comediante Felicity Ward (“Wakefield” e “The Inbetweeners 2”) irá interpretar Hannah Howard, a nova chefe da empresa.



