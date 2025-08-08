Sequência da série 'The Office' ganha trailer e data de estreia"The Paper", sequência da série "The Office", ganha primeiro trailer; produção criada por Greg Daniels e Michael Koman acompanha a rotina de um jornal
A série "The Paper", sequência do sitcom "The Office" ganhou o primeiro trailer na última quinta-feira, 7, pela plataforma de streaming Peacock.
A produção deve estrear no dia 4 de setembro nos Estados Unidos. Ambas as séries utilizam do formato de mocumentário, uma espécie de falso documentário.
A premissa da nova obra é a seguinte: a equipe que produziu o documentário sobre a empresa de papel fictícia Dunder Milfflin encontra uma nova história para contar. Dessa vez, eles filmam a rotina de um jornal.
Oscar Nuñez, de 'The Office', participa do elenco da sequência
No trailer, Ned Sampson (Domhnall Gleeson) é contratado pelo jornal americano para modernizar a empresa.
Apesar de tentar implementar novas ideias, o novo editor-chefe precisa lidar com uma equipe de repórteres cuja única experiência prévia foi escrever para o jornal da escola ou fazer postagens em redes sociais.
Oscar Nuñez, que viveu o contador Oscar em "The Office", retorna com o personagem para a sequência. O ator é o único da produção original confirmado até o momento.
Criada por Greg Daniels e Michael Koman, "The Paper" ainda conta com Sabrina Impacciatore, Melvin Gregg, Chelsea Frei e Ramona Young no elenco. A data de estreia da série no Brasil ainda não foi divulgada.
Confira trailer de 'The Paper'
