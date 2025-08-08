Sequência da série 'The Office' ganha trailer e data de estreia

Série derivada da sitcom "The Office" ganha primeiro trailer / Crédito: Reprodução/ Peacock

A série "The Paper", sequência do sitcom "The Office" ganhou o primeiro trailer na última quinta-feira, 7, pela plataforma de streaming Peacock. A produção deve estrear no dia 4 de setembro nos Estados Unidos. Ambas as séries utilizam do formato de mocumentário, uma espécie de falso documentário.

LEIA TAMBÉM | Netflix, HBO Max e Disney+: veja lançamentos da semana no streaming

A premissa da nova obra é a seguinte: a equipe que produziu o documentário sobre a empresa de papel fictícia Dunder Milfflin encontra uma nova história para contar. Dessa vez, eles filmam a rotina de um jornal. Oscar Nuñez, de 'The Office', participa do elenco da sequência No trailer, Ned Sampson (Domhnall Gleeson) é contratado pelo jornal americano para modernizar a empresa. Apesar de tentar implementar novas ideias, o novo editor-chefe precisa lidar com uma equipe de repórteres cuja única experiência prévia foi escrever para o jornal da escola ou fazer postagens em redes sociais.