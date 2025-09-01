Com elenco estrelado, Netflix lança série sobre o jogo do bicho

Com elenco estrelado, Netflix lança série sobre o jogo do bichoJuliana Paes, Chico Diaz e Xamã estrelam nova série brasileira da Netflix; produção ainda não possui data de lançamento
Novas produções nacionais estão próximas de serem lançadas na Netflix. Após o sucesso de “Pssica”, minissérie que aborda a exploração sexual no norte do Brasil, a futura aposta do streaming é “Os Donos do Jogo”, série ficcional sobre o universo do jogo do bicho.
Com direção de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani, “Os Donos do Jogo” conta com um elenco estrelado e popular na televisão e na internet. Construindo carreira como ator, o músico Xamã lidera uma das quatro famílias que disputam o poder na máfia dos jogos de azar no Rio de Janeiro.
Ainda sem data de estreia divulgada pela Netflix, a série também terá Roberto Pirillo, Juliana Paes, Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Adriano Garib, Mel Maia e Tuca Andrada.
“Os Donos do Jogo” acompanha os grupos rivais que vão usar todos os artifícios para se tornarem os líderes na capital carioca e se veem confrontados por uma nova família que conquista espaço e força rapidamente.