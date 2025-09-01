Com elenco estrelado, Netflix lança série sobre o jogo do bicho

Novas produções nacionais estão próximas de serem lançadas na Netflix. Após o sucesso de “Pssica”, minissérie que aborda a exploração sexual no norte do Brasil, a futura aposta do streaming é “Os Donos do Jogo”, série ficcional sobre o universo do jogo do bicho.

Com direção de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani, “Os Donos do Jogo” conta com um elenco estrelado e popular na televisão e na internet. Construindo carreira como ator, o músico Xamã lidera uma das quatro famílias que disputam o poder na máfia dos jogos de azar no Rio de Janeiro.