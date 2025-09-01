Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com elenco estrelado, Netflix lança série sobre o jogo do bicho

Juliana Paes, Chico Diaz e Xamã estrelam nova série brasileira da Netflix; produção ainda não possui data de lançamento
Novas produções nacionais estão próximas de serem lançadas na Netflix. Após o sucesso de “Pssica”, minissérie que aborda a exploração sexual no norte do Brasil, a futura aposta do streaming é “Os Donos do Jogo”, série ficcional sobre o universo do jogo do bicho.

Com direção de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani, “Os Donos do Jogo” conta com um elenco estrelado e popular na televisão e na internet. Construindo carreira como ator, o músico Xamã lidera uma das quatro famílias que disputam o poder na máfia dos jogos de azar no Rio de Janeiro.

Ainda sem data de estreia divulgada pela Netflix, a série também terá Roberto Pirillo, Juliana Paes, Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Adriano Garib, Mel Maia e Tuca Andrada.

“Os Donos do Jogo” acompanha os grupos rivais que vão usar todos os artifícios para se tornarem os líderes na capital carioca e se veem confrontados por uma nova família que conquista espaço e força rapidamente.

Conheça as famílias da máfia do jogo do bicho da nova série da Netflix

Família Guerra: Xamã interpreta Búfalo, Giullia Buscaccio é Suzana, Mel Maia é Mirna, Roberto Pirillo será Jorge na nova série de Netflix
Família Guerra: Xamã interpreta Búfalo, Giullia Buscaccio é Suzana, Mel Maia é Mirna, Roberto Pirillo será Jorge na nova série de Netflix "Os Donos do Jogo" Crédito: Aline Arruda/Netflix/Divulgação
Família Moraes: Igor Fernandes é Sombra, Ruan Aguiar é Esqueleto, Adriano Garib interpreta Nélio, André Lamoglia vive Profeta, Pedro Lamin será Nelinho na nova série de Netflix
Família Moraes: Igor Fernandes é Sombra, Ruan Aguiar é Esqueleto, Adriano Garib interpreta Nélio, André Lamoglia vive Profeta, Pedro Lamin será Nelinho na nova série de Netflix "Os Donos do Jogo" Crédito: Aline Arruda/Netflix/Divulgação
Família Saad: Tuca Andrada é Marcinho, e Bruno Mazzeo interpreta Renzo na nova série de Netflix
Família Saad: Tuca Andrada é Marcinho, e Bruno Mazzeo interpreta Renzo na nova série de Netflix "Os Donos do Jogo" Crédito: Aline Arruda/Netflix/Divulgação
Família Fernandez: Otavio Muller é Xavier, Chico Diaz é Galego, Juliana Paes vive Leila, Henrique Barreira será Santiago na nova série de Netflix
Família Fernandez: Otavio Muller é Xavier, Chico Diaz é Galego, Juliana Paes vive Leila, Henrique Barreira será Santiago na nova série de Netflix "Os Donos do Jogo" Crédito: Aline Arruda/Netflix/Divulgação

