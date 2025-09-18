Morre Marcos Martins, artista visual cearense, aos 51 anos

Arquiteto, artista visual e docente, Marcos Martins morreu nesta quinta-feira, 18. A causa da morte não foi divulgada / Crédito: Reprodução/ Ufes

Morreu nesta quinta-feira, 18, o artista visual cearense Marcos Martins, aos 51 anos. A informação foi confirmada em publicação do Instituto Cultural Iracema (ICI), sem divulgação da causa da morte do arquiteto. “O ICI lamenta profundamente o falecimento do artista visual e arquiteto Marcos Martins. O Instituto se solidariza com familiares, amigos, colegas e admiradores do artista, cuja trajetória seguirá como referência na arte contemporânea”, compartilhou a equipe.

Autodenominado bioconstrutor poético, Marcos destacou-se pela investigação de práticas decoloniais da arquitetura e do corpo, em diálogo com espaços urbanos e com a natureza. Mestre e doutor em Poéticas Visuais (ECA/USP), além de atuar em cursos livres e oficinas no cenário cultural cearense, Marcos era professor de Artes na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A instituição também lamentou o falecimento do professor em nota oficial. “A Administração Central da Ufes comunica, com pesar, o falecimento do professor do Departamento de Artes Visuais, Marcos Paulo Martins de Freitas. Artista visual e arquiteto, Marcos Martins ingressou na Ufes em 2010. Além de professor, atuou como gestor da Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) nos períodos de 2010 a 2014, e de 2018 a 2019”, escreveram. Relembre a carreira do artista visual Marcos Martins Ao longo dos anos, Marcos Martins abordou, em suas pesquisas artísticas, a reflexão sobre a inserção do corpo no espaço público através das transformações presentes nas paisagens construídas nas grandes cidades.