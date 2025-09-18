Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Marcos Martins, artista visual cearense, aos 51 anos

Morre Marcos Martins, artista visual cearense, aos 51 anos

Arquiteto, artista visual e docente, Marcos Martins morreu nesta quinta-feira, 18. A causa da morte não foi divulgada
Autor Sofia Herrero
Autor
Sofia Herrero Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Morreu nesta quinta-feira, 18, o artista visual cearense Marcos Martins, aos 51 anos. A informação foi confirmada em publicação do Instituto Cultural Iracema (ICI), sem divulgação da causa da morte do arquiteto.

“O ICI lamenta profundamente o falecimento do artista visual e arquiteto Marcos Martins. O Instituto se solidariza com familiares, amigos, colegas e admiradores do artista, cuja trajetória seguirá como referência na arte contemporânea”, compartilhou a equipe.

Autodenominado bioconstrutor poético, Marcos destacou-se pela investigação de práticas decoloniais da arquitetura e do corpo, em diálogo com espaços urbanos e com a natureza.

Mestre e doutor em Poéticas Visuais (ECA/USP), além de atuar em cursos livres e oficinas no cenário cultural cearense, Marcos era professor de Artes na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A instituição também lamentou o falecimento do professor em nota oficial.

“A Administração Central da Ufes comunica, com pesar, o falecimento do professor do Departamento de Artes Visuais, Marcos Paulo Martins de Freitas. Artista visual e arquiteto, Marcos Martins ingressou na Ufes em 2010. Além de professor, atuou como gestor da Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) nos períodos de 2010 a 2014, e de 2018 a 2019”, escreveram.

Relembre a carreira do artista visual Marcos Martins

Ao longo dos anos, Marcos Martins abordou, em suas pesquisas artísticas, a reflexão sobre a inserção do corpo no espaço público através das  transformações presentes nas paisagens construídas nas grandes cidades.

Em Fortaleza, desenvolveu performances, intervenções urbanas e instalações que explicitavam a relação entre arquitetura e design.

Participou de exposições individuais e coletivas em diferentes regiões do País, entre elas a 75ª e a 76ª edições do Salão de Abril, realizadas no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim.

Em 2025, integraria o corpo docente do Poéticas Contemporâneas, primeira formação de longa duração em Artes Visuais da Vila das Artes.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar