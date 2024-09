Efrain Almeida, artista cearense, morre aos 60 anos

Amigos do escultor confirmaram que ele veio a óbito após sofrer uma parada cardíaca em casa, localizada no Rio de Janeiro

Crédito: Reprodução | Centro Cultural do Cariri

Efrain Almeida, escultor cearense reconhecido nacionalmente pela sua arte, morreu nesta segunda-feira, 23. De acordo com o jornal O Globo, amigos do artista confirmaram que ele veio a óbito após sofrer uma parada cardíaca em casa, localizada no Rio de Janeiro.

Escultor nasceu em 1964 na cidade de Boa Viagem, distante 221,43 km de Fortaleza. Ele saiu do município cearense com destino ao estado carioca ainda durante a sua adolescência.