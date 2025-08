Vila das Artes abre inscrições para cursos de circo e música

Localizada no Centro, a Vila das Artes está com inscrições gratuitas abertas para cursos e oficinas de formação em áreas artísticas

Dentre os eventos gratuitos oferecidos pela instituição neste mês, além dos cursos, também estão planejadas palestras e seminários. Todos os editais e formulários de inscrição podem ser acessados no site da Vila das Artes .

A Vila das Artes está com inscrições abertas para cursos e oficinas em diversas áreas artísticas durante o mês de agosto. Com formações em artes visuais, circo, música e teatro, os interessados podem fazer inscrições on-line a partir desta segunda-feira, 4.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia também | Macaúba do Bandolim faz show gratuito no Dia dos Pais

No cronograma de aulas disponíveis, dois cursos de música convidam os jovens a ampliarem seus conhecimentos na área, recebendo inscrições até o dia 10 de agosto.

Os interessados podem participar do curso de “Formação Prática em Instrumento Musical e Canto”, voltado para iniciantes de 12 a 14 anos; e a “Formação Básica em Música”, para alunos com conhecimento prévio e que tenham a partir de 14 anos.

Na área circense, estão abertas as inscrições para a quarta turma do Curso de Palhaçarias e Comicidades. Com vagas limitadas, a formação é aberta para alunos a partir de 18 anos e recebe inscrições até o dia 15 deste mês.