Netflix, Disney+ e HBO Max: veja lançamentos da semana no streaming

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (08/09 a 14/09)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia das séries “Polaris: Conspiração Política” e “Casamento às Cegas: Brasil”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Disney+

Após uma tentativa de assassinato contra um candidato à presidência, a ex-diplomata Seo Munju começa a questionar seu passado e descobre uma conspiração multinacional que envolve nações hostis, agências de segurança e informação confidencial, e que ameaça a estabilidade da península da Corea. Quando sua vida corre perigo, um misterioso mercenário chamado Paik Sanho aparece para protegê-la. Mas, sem saber quem ele é, Munju pode realmente confiar nele?

Clique aqui para ver o trailer

Netflix

Nesta temporada, novos participantes com mais de 50 anos estão prontos para encontrar o amor e provar que o coração nunca envelhece.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (08/09 a 14/09):

Netflix

  • As Mortas
  • A Negociação
  • A Usurpadora
  • A Paris Errada
  • Beijar ou Morrer
  • Gostosa Loucura
  • Aka Charlie Sheen
  • Academia de Vilões
  • As Maldições - Temporada 1
  • Oito Mulheres e Um Segredo
  • Beauty in Black - Temporada 2
  • Casamento às Cegas: França
  • Os Crimes de Bester e Nandipha
  • Jordan Jensen: Take Me With You
  • Rainhas do Queens - Temporada 1
  • Eu, Você e Toda uma Vida - Temporada 1
  • Peixe Vermelho, Peixe Azul - Temporada 1
  • Casamento às Cegas: Brasil - Temporada 5
  • Diário de uma Garota que Coleciona Foras - Temporada 1

Prime Video

  • Amor Bandido
  • A Namorada Ideal
  • Helluva Boss - Temporadas 1 e 2

HBO Max

  • Inferno
  • Jujutsu Kaisen
  • Task - Episódio 2
  • A Última Showgirl
  • Amor de Ano Novo
  • O Caso da Escola Base
  • Pacificador - Temporada 2
  • Hypnotic: Ameaça Invisível
  • Mulheres com Ombreiras - Temporada 1
  • Largados e Pelados Brasil: A Tribo - Temporada 1
  • Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente

Disney+

  • Necaxa - Temporada 1
  • Perdidos na Amazônia
  • Alien: Earth - Temporada 1
  • Polaris: Conspiração Política - Temporada 1
  • Only murders in the building - Temporada 5
  • Outlander: Blood of My Blood - Temporada 1
  • A História Distorcida de Amanda Knox - Temporada 1

