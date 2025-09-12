Netflix, Disney+ e HBO Max: veja lançamentos da semana no streaming

Netflix, Disney+ e HBO Max: veja lançamentos da semana no streamingO Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (08/09 a 14/09)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia das séries “Polaris: Conspiração Política” e “Casamento às Cegas: Brasil”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Disney+
Após uma tentativa de assassinato contra um candidato à presidência, a ex-diplomata Seo Munju começa a questionar seu passado e descobre uma conspiração multinacional que envolve nações hostis, agências de segurança e informação confidencial, e que ameaça a estabilidade da península da Corea. Quando sua vida corre perigo, um misterioso mercenário chamado Paik Sanho aparece para protegê-la. Mas, sem saber quem ele é, Munju pode realmente confiar nele?
Clique aqui para ver o trailer
Netflix
Nesta temporada, novos participantes com mais de 50 anos estão prontos para encontrar o amor e provar que o coração nunca envelhece.
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (08/09 a 14/09):
Netflix
- As Mortas
- A Negociação
- A Usurpadora
- A Paris Errada
- Beijar ou Morrer
- Gostosa Loucura
- Aka Charlie Sheen
- Academia de Vilões
- As Maldições - Temporada 1
- Oito Mulheres e Um Segredo
- Beauty in Black - Temporada 2
- Casamento às Cegas: França
- Os Crimes de Bester e Nandipha
- Jordan Jensen: Take Me With You
- Rainhas do Queens - Temporada 1
- Eu, Você e Toda uma Vida - Temporada 1
- Peixe Vermelho, Peixe Azul - Temporada 1
- Casamento às Cegas: Brasil - Temporada 5
- Diário de uma Garota que Coleciona Foras - Temporada 1
Prime Video
- Amor Bandido
- A Namorada Ideal
- Helluva Boss - Temporadas 1 e 2
HBO Max
- Inferno
- Jujutsu Kaisen
- Task - Episódio 2
- A Última Showgirl
- Amor de Ano Novo
- O Caso da Escola Base
- Pacificador - Temporada 2
- Hypnotic: Ameaça Invisível
- Mulheres com Ombreiras - Temporada 1
- Largados e Pelados Brasil: A Tribo - Temporada 1
- Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente
Disney+
- Necaxa - Temporada 1
- Perdidos na Amazônia
- Alien: Earth - Temporada 1
- Polaris: Conspiração Política - Temporada 1
- Only murders in the building - Temporada 5
- Outlander: Blood of My Blood - Temporada 1
- A História Distorcida de Amanda Knox - Temporada 1